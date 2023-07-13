В 2024 году жилой комплекс по реновации появится в районе Проспект Вернадского

Фото: Департамент строительства г. Москвы.

Для участников реновации в районе Проспект Вернадского на западе столицы возведут жилой комплекс. Его адрес - проспект Вернадского, земельный участок 75. Как сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов, новые квартиры в этом доме будут готовы для переселенцев уже в 2024 году.

«Сейчас идет устройство подземной части здания», - уточнил глава ведомства.

ЧТО ПОЛУЧАТ ЖИТЕЛИ

Дом из четырех корпусов разной высоты будет выглядеть так:

- каждый корпус - двухсекционный;

- система вентилируемого фасада с облицовкой бетонной плиткой и фиброцементными плитами, а также с корзинами для кондиционеров;

- входы - с витражным остеклением;

- 364 квартиры (однокомнатных – 32, двухкомнатных – 277, трёхкомнатных - 55). Пять квартир - для маломобильных жильцов. В них увеличат ширину коридоров и поставят специальную сантехнику. Везде - готовая улучшенная отделка по стандартам реновации;

- нежилые первые этажи - для размещения инфраструктуры, офисов и технических помещений для обслуживания жилых домов. Здесь могут появиться магазины, кафе, салоны красоты, спортклубы, кружки и секции для детей;

- в вестибюле жилой части - колясочная, кладовая для уборочного инвентаря, почтовые ящики;

- грузопассажирские лифты с визуальной и тактильной информацией;

- системы охраны входа в здание, оповещения и управления эвакуацией при пожаре, пожарная сигнализация, видеонаблюдение.

В благоустроенном дворе - детская игровая площадка, тренажеры, турники и брусья.

Под внутренним дворовым пространством обустроят подземную автостоянку.

ВАЖНО

Вся информация о реновации - в спецпроекте mos.ru.

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