В 2024 году жилой комплекс по реновации появится в районе Проспект Вернадского

Фото: Департамент строительства г. Москвы.
Для участников реновации в районе Проспект Вернадского на западе столицы возведут жилой комплекс. Его адрес - проспект Вернадского, земельный участок 75. Как сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов, новые квартиры в этом доме будут готовы для переселенцев уже в 2024 году.
«Сейчас идет устройство подземной части здания», - уточнил глава ведомства.
ЧТО ПОЛУЧАТ ЖИТЕЛИ
Дом из четырех корпусов разной высоты будет выглядеть так:
- каждый корпус - двухсекционный;
- система вентилируемого фасада с облицовкой бетонной плиткой и фиброцементными плитами, а также с корзинами для кондиционеров;
- входы - с витражным остеклением;
- 364 квартиры (однокомнатных – 32, двухкомнатных – 277, трёхкомнатных - 55). Пять квартир - для маломобильных жильцов. В них увеличат ширину коридоров и поставят специальную сантехнику. Везде - готовая улучшенная отделка по стандартам реновации;
- нежилые первые этажи - для размещения инфраструктуры, офисов и технических помещений для обслуживания жилых домов. Здесь могут появиться магазины, кафе, салоны красоты, спортклубы, кружки и секции для детей;
- в вестибюле жилой части - колясочная, кладовая для уборочного инвентаря, почтовые ящики;
- грузопассажирские лифты с визуальной и тактильной информацией;
- системы охраны входа в здание, оповещения и управления эвакуацией при пожаре, пожарная сигнализация, видеонаблюдение.
В благоустроенном дворе - детская игровая площадка, тренажеры, турники и брусья.
Под внутренним дворовым пространством обустроят подземную автостоянку.
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