Собянин: На фестивале «Вкусы России» представлены 70 регионов и более 300 разных брендов

Мэр Москвы Сергей Собянин. Фото: Агентство городских новостей МОСКВА

На Манежной площади развернулась главная площадка гастрономического фестиваля «Вкусы России». Он проходит с 7 по 16 июля на 26 точках по всему городу. Сегодня, 13 июля, в торговые ряды на Манежной площади заглянули мэр Москвы Сергей Собянин и министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев.

«Фестиваль проводим уже второй раз и он пользуется огромной популярностью, - сказал мэр. - Практически из всех регионов страны - 70 регионов и более 300 разных брендов. Будем надеяться, что участники не только на фестиваль, но и в повседневной жизни будут поставлять продукты. Москвичи с удовольствием будут покупать».

Напомним, по поручению президента РФ Владимира Путина Министерство сельского хозяйства ранее запустило комплексную программу продвижения региональных продуктовых брендов «Вкусы России». Глава Минсельхоза поблагодарил Собянина за помощь в проведении одноименного фестиваля в Москве. За прошедшую неделю на его площадках побывали уже 1,2 миллиона гостей.

КОНКРЕТНО

На Манежной площади работают торговые павильоны с такими товарами:

- «Камчатский край» - олюторская сельдь, жимолость, папоротник, нерка, рыбная колбаса, Иван-чай с сушёными ягодами, минеральная вода;

- «Ханты-Мансийский автономный округ – Югра» - болотная ягода, моченая морошка, живой шоколад, консервы, мармелад, хлеб, специи из мха, белые грибы;

- «Смоленская область» - пряники, ореховая паста, масло, сыры;

- «Республики Саха (Якутия)» - ягоды, рыба, строганина, сыры;

- «Свердловская область» - мармелад, шоколад, варенье, джемы, конфеты, цукаты, сухофрукты, сыры;

- «Республика Калмыкия» - мясные консервы, вяленое мясо, дотур из баранины;

- «Хабаровский край» - мёд, жимолость, брусника, минеральная вода, рыба;

- «Краснодарский край» - черноморская барабулька, сыры, овощные и фруктовые консервы, зефир, конфеты, салями.

В меню кафе и ресторанов на ярмарке - пельмени и вареники, краснодарские стейки, калининградские окорока, бурятские буузы и мини-хушууры, дагестанские кебабы и курзе, адыгейские сыры, бургеры из воронежской говядины, рыба и морепродукты.

Кроме праздника живота, на фестивале можно устроить себе и культурную программу. Желающие могут бесплатно посетить кулинарные, творческие и ремесленные мастер-классы, спортивные игры, концерты фолк-коллективов и народных ансамблей, театральные постановки и кукольные спектакли с сюжетами из популярных сказок.

Площадки «Вкусы России» открыты ежедневно:

- в центре - с 11.00 до 22.00;

- в округах - с 11.00 до 21.00.

Подробная афиша событий фестиваля.