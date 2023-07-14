Губернатор Московской области Андрей Воробьёв: «За полугодие доходы регионального бюджета выросли на 14%»

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Доходы, которые поступают в консолидированный бюджет Московской области, по итогам первого полугодия 2023 года выросли на 14%. В Подмосковье подвели промежуточные финансовые итоги - основные цифры, тенденции и показатели. Губернатор Андрей Воробьёв обсудил сегодня с руководителем Управления Федеральной налоговой службы России по Московской области Екатериной Макаровой.

Андрей Воробьёв поблагодарил команду регионального УФНС за хорошую работу.

- В этом году у нас хорошие показатели. За 6 месяцев в консолидированный бюджет Подмосковья поступило 489 млрд рублей. Это на 14% больше, чем в 2022-м, - отметил губернатор. - Положительная динамика наблюдается и по налогу на прибыль. Ежегодно этот показатель увеличивается. В 2023-м - уже 176,3 млрд.

Губернатор отметил, что такой рост происходит благодаря общему оживлению экономики Подмосковья (например, финансовый сектор по уплате налогов за полгода вырос в 7,4 раза!). Увеличивается выручка промышленных производств, выравниваются новые маршруты логистики, на которые бизнес перешел в условиях санкций.

- Мы в Подмосковье стараемся уделять максимальное внимание работе с бизнесом, инвесторами, чтобы они могли расширять производства, создавать новые рабочие места, регистрироваться на территории региона. И, соответственно, платить налоги.

К слову, на текущий момент 69% бюджета формируется за счет денег, которые организации выплачивают в качестве налога на прибыль, а физические лица - налога на доходы.

По другим видам налогов с 1 января по 1 июля тоже фиксируется рост. НДФЛ (+5% за 6 месяцев) дал бюджету 159 млрд рублей. Налоги на совокупный доход (+9,5%) - 41,5 млрд рублей. Имущественные доходы (+13,1%) - 49 млрд рублей.

Есть приличный рост и по поступлениям в бюджеты муниципальных образований от собственных налоговых и неналоговых доходов (+6,6% и 101 млрд рублей). При этом в ТОП-5 муниципалитетов по динамике роста вошли Электросталь, Лыткарино, Дубна, Серпухов и Наро-Фоминский городской округ.

В Подмосковье действует проект «Развитие доходного потенциала Московской области». Екатерина Макарова доложила губернатору о результатах этой контрольно-аналитической работы в течение первых шести месяцев 2023 года: + 2,6 млрд рублей:

- Особое внимание уделяется выводу бизнеса из «теневого сектора», - сообщила глава регионального УФНС. - Это касается добычи полезных ископаемых, складской деятельности, строительно-монтажных работ, а также арендаторов площадей.