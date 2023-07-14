Машков, Лысенко и Хатьков стали доверенными лицами Собянина на выборах мэра

Владимир Машков. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В список доверенных лиц Сергея Собянина на выборах мэра столицы вошли худрук Московского театра Олега Табакова Владимир Машков, главврач клинической больницы №52 Марьяна Лысенко и руководитель клинического научного центра имени Логинова Игорь Хатьков. Об этом в пятницу, 14 июля, сообщил секретарь регионального отделения «Единой России», вице-спикер Госдумы Петр Толстой.

«В работе общественного штаба Сергея Собянина принимают участие доверенные лица. Это наши горожане, лидеры общественных объединений, заслуженные деятели культуры, работники здравоохранения, молодежь», - рассказал Петр Толстой во время заседания московского отделения партии.

По его словам, в список доверенных лиц Собянина также вошли председатель Московского городского совета ветеранов Георгий Пашков, глава проектного офиса «Молодежь Москвы» Маргарита Савинкина, известная телеведущая Арина Шарапова, певица и руководитель театра «Русская песня» Надежда Бабкина, а также директор НИИ скорой помощи имени Склифосовского Сергей Петриков. Петр Толстой отметил, что все люди, ставшие доверенными лицами кандидата в мэры, хорошо известны москвичам своими конкретными делам.

«Сергей Семенович 13 лет у руля, все эти годы мы с вами - свидетели того, как развивается наша столица. И это, конечно, мощнейшее развитие, - подчеркнула тележурналист Арина Шарапова. - Я хочу поддержать кандидатуру Сергея Семеновича Собянина на должность мэра на предстоящих выборах, потому что мы все хотим эффективной работы, такой же, как была. Мы хотим, чтобы такая эффективная работа была в будущем. Надеюсь на поддержку».

Еще одним доверенным лицом Собянина стала руководитель театра «Русская песня» Надежда Бабкина. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Доверенные лица будут принимать активное участие в мероприятиях штаба общественной поддержки. Штаб, расположенный на Покровке, начал свою работу 10 июля. В этот же день Собянин получил удостоверение кандидата на пост мэра столицы. Московская городская избирательная комиссия официально зарегистрировала действующего главу города в качестве претендента на новый срок. На выборы он идет кандидатом от партии «Единая Россия».

Напомним, Собянин возглавил правительство столицы 21 октября 2010 года. В 2018 году он был переизбран на третий срок. Сейчас срок полномочий мэра составляет 5 лет, до 2018 года он длился 4 года. В июне президент РФ Владимир Путин подписал указ о награждении главы столицы орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени. Высокую награду Сергей Собянин получил за большой вклад в социально-экономическое развитие города.

Выборы нового мэра столицы пройдут с 8 по 10 сентября 2023 года. Отдать свой голос можно будет в любой из назначенных дней – и в пятницу, и в субботу, и в воскресенье. Кроме традиционной процедуры с бумажными бюллетенями на избирательных участках жители Москвы могут проголосовать онлайн – с помощью системы дистанционного электронного голосования. В последнее время все больше москвичей предпочитают именно этот вариант. Участвовать в выборах мэра могут все совершеннолетние жители столицы.