«Получить землю можно в 26 территориях»: Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв сообщил, что с начала года область выделила фермерам более 1100 га

Фото: пресс-службы правительства Московской области

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв подвел промежуточные итоги работы программы «Подмосковные 10 гектаров». По ней фермерские хозяйства безвозмездно получают участки на срок до 6 лет или в аренду без проведения торгов - до 5. Благодаря этому многие аграрии увеличивают объемы производимой продукции и создают новые рабочие места.

- Главный ресурс для любого фермера, чтобы начать свое дело или продолжать развиваться - это земля. Мы решили, что было бы правильно предоставлять нашим аграриям землю бесплатно на 6 лет - дать возможность за это время наладить хозяйство, получить первые результаты своего труда, - рассказал Андрей Воробьёв.

Стоит напомнить, что пилотными для областной программы стали несколько отдаленных городских округов. В 2022 году по поручению губернатора Московской области свободные гектары сельхозземель, временно простаивавшие без дела, начали раздавать в Лотошино, Шатуре и Серебряных Прудах.

К слову, хоть в названии программы и фигурирует четкая цифра («Подмосковные 10 гектаров»), правильнее сказать, что «от 10». И до 200. Площадь зависит от вида деятельности фермерского хозяйства. Под овощеводство, садоводство или пчеловодство по программе можно получить до 50 га. Под растениеводство - до 100 гектар. До 200 - под разведение мелкого и крупного рогатого скота, который будет давать мясо или молоко.

- Увидели, что новая мера интересна бизнесу, и расширили географию, - отметил Андрей Воробьёв. - Теперь получить землю можно в 26 территориях. В этом году нашим фермерам предоставили 32 земельных участка, это 1125 га.

Еще одна популярная в Подмосковье мера поддержки - предоставление земельных участков без торгов.

- И в целом - стараемся создавать максимально благодатную почву для бизнеса, - рассказал Андрей Воробьёв. - Для наших аграриев доступны 30 видов субсидий: например, на производство молока, агротехнические работы.

КОНКРЕТНО

Как принять участие в программе «Подмосковные 10 гектаров»

1. Выберите интересный для вас участок на геопортале Московской области или сайте Министерства областного имущества Подмосковья.

2. Заполните заявление в электронном виде на портале госуслуг Московской области.

3. Заявка будет рассмотрена в течение 15 рабочих дней.