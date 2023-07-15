Тело в гробу было забинтовано, пальцы ампутированы: Как прошли похороны подростка, которого заживо сжег друг на детской площадке

Подросток (слева) поджег своего друга (справа)

В Москве похоронили 14-летнего школьника Антона (имя изменено - прим. ред.), которого заживо сжег друг на детской площадке. Трагедия произошла в Южном Бутово. Там во время ссоры друг облил Антона горючим и поджег. Парень вспыхнул мгновенно, на детскую площадку тут же прибежали его брат и бабушка. Но помочь ему уже ничем не смогли.

Подростка госпитализировали в больницу, он получил 100 процентов ожогов кожи. Всю обгоревшую ткань ему снимали медики. Из-за корост он не мог дышать, поэтому в первую очередь операцию провели на грудной клетке. Позже Антону пришлось ампутировать пальцы. Но и это не помогло. Все органы были поражены. Антон скончался в больнице. Для родных его смерть стала шоком.

- Гроб был открытый, - рассказала KP.RU бабушка Антона. - Но он весь был забинтован. Та сторона не пришла не похороны. Они не извинялись. Было много людей. В основном были дети. Это друзья, все, кто его знал.

ЧП произошло на детской площадке Фото: ГСУ СКР по Москве

Сейчас семья пытается справиться с горем.

- Все мы на таблетках теперь, - уточнила бабушка школьника. - Вот мать прекратила пить, ее сразу накрывает. Я тоже на таблетках. Иначе просто нереально. Следствие нас к себе не звало. Мы знаем от прокуратуры, что статью изменили (с покушения на убийство на убийство). Но я сама никому зла не желаю. Бог ему судья. Про наказание этому парню я не думаю. Бог рассудит.

После похорон родные впервые назвали причину ссоры друзей.

- Причина ссоры - просто дурость, - вздохнула бабушка.

Сейчас поджигателю грозит вплоть до пожизненного лишения свободы за убийство с особой жестокостью.

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