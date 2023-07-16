Сильно поругались, жена ночевала в гостинице: Что произошло в страшную ночь, когда экс-кандидат в депутаты застрелил маленькую дочь и покончил с собой

Со стороны Глушаковы выглядели счастливой семьей. По крайней мере сначала Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Кирпичная двадцатиэтажка с длинными остекленными балконами в подмосковном Пушкине считается элитной. Она, собственно, так и называется: ЖК «Элита». Проезд - строго через шлагбаум. Вход на обнесенную высоким забором - только один.

Полицию вызвали соседи.

- Вы бы слышали, как Катя кричала! - говорит женщина с 16 этажа.

В элитном доме соседи этажи максимально автономные - даже по лестнице просто так не зайти, все отсечены друг от друга целым лабиринтов дверей. Стены толстые. Но этот дикий крик днем в пятницу слышали многие.

30-летняя Екатерина вернулась домой и обнаружила два трупа - в кроватке в луже собственной крови лежала 4-летняя Варенька (имя изменено). Рядом на полу - муж, Роман. Тут же валялось охотничье ружье.

«Также обнаружена предсмертная записка и ружье, - сообщила старший помощник руководителя ГСУ Следственного комитета России по Московской области Ольга Врадий. - Органами ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело».

Записка - несколько листов бумаги, исписанных рукой Романа.

По версии следствия Глушаков сначала расправился с дочерью, а затем покончил с собой.

ПЫТАЛСЯ СТАТЬ ДЕПУТАТОМ

Роман Глушаков у большинства соседей был на хорошем счету.

А что - интеллигентный парень, айтишник, из дома работает. С дочкой на площадках во дворе и в парке видели только его. Заботливый такой.

Над девочкой буквально порхал!

Известно, что десять лет назад, еще до женитьбы на Екатерине, Глушаков пытался стать депутатом муниципального совета в подмосковном Ногинске - выдвигался от партии «Яблоко», но выборы в итоге проиграл. На тот момент он занимал пост начальника отдела в компании, торгующей оборудованием для компьютеров.

Потом была женитьба на косметологе Кате, ее беременность, покупка двушки в одной из самых дорогих многоэтажек Пушкино. Одно время он в «Элите» даже старшим по подъезду был. Со стороны Глушаковы выглядели счастливой семьей. По крайней мере сначала.

- Первое время мы видели их исключительно вместе, - рассказывают жильцы дома. - Гуляли с дочкой - та была еще в коляске.

Кирпичная двадцатиэтажка с длинными остекленными балконами в подмосковном Пушкине считается элитной Фото: Александр РОГОЗА

Но когда девочка чуть подросла, на прогулку начал выходить только Роман - местные мамочки встречали их с дочкой по несколько раз на день.

- Казалось, что это просто одержимый ребенком отец. Стоило кому-то из ребят на детской площадке оказаться около девочки со слишком шумными играми, он тут же появлялся рядом и начинал ругаться. Хотя в обычное время - спокойный человек.

Несколько раз Глушаковы заводили при соседях разговоры о втором ребенке. Но, видимо, так и не решились.

При этом финансовых проблем у семьи не было. Дома хороший ремонт, брендовых одежда. Родных мужчины возил на дорогом немецком внедорожнике.

Другие жильцы многоэтажки вспоминают Романа Глушакова как максимально педантичного человека. Простыми словами - зануду.

- Была свидетельницей, как он свою дочь несколько раз отчитывал, - говорит Светлана, живущая под Глушаковыми. - Речь шла о каком-то пустячном проступке. Это же маленькая девочка! А он - «бу-бу-бу» минут на десять...

Глушаков регулярно выкладывал в соцсетях фото дочери - снимков с ней в разы больше, чем с супругой. За несколько дней до трагедии опубликовал два ролика с совсем еще маленькой Варей. Из 2020 и 2021 годов. Подписал - «мои любимые видео».

Статус в его ВКонтакте: «Нет ничего важнее семьи. Особенно для ребенка».

И вот этот суперпапаша, пусть и занудный слегка, ни с того ни с сего стреляет в дочь и накладывает на себя руки?!

НЕ НОЧЕВАЛА ДОМА

Известно, что охотничье ружье, которым убитая девочка - официально зарегистрировано. Глушаков одно время увлекался охотой. Купил себе по случаю приличный карабин.

Знакомые вспоминают, что стрелять Роман любил и в жизни, и в виртуальности. Увлекался страйкболом (тактическая игра, в которой участники на специальном полигоне делятся на команды и бегают друг за другом, стреляя из заряженной краской пневматики, - Авт.). В соцсетях 38-летний мужчина указал своей любимой компьютерной игрой популярный «шутер» - стрелялку, в которой герой спецназа бегает по вымышленным локациям, убивая врагов от первого лица.

Роман Глушаков у большинства соседей был на хорошем счету Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Бывает же: городской отдел Следственного комитета находится в какой-то сотне метров от подъезда, где произошла трагедия.

Из квартиры, где работали криминалисты, Екатерину привезли именно сюда. Даже спустя несколько часов женщина находится в ужасном состоянии. На подкашивающихся ногах она выходит на улицу, пытается закурить трясущимися руками. И снова начинает рыдать.

- Мама, я сейчас умру... Я больше не могу...

Стоящая рядом женщина обнимает ее. Сигарета летит на асфальт. А мама с дочкой снова скрываются за дверями СК.

Как стало известно «КП», накануне трагедии женщина дома не ночевала.

«НЕ ХОЧУ ТЕРЯТЬ СВОЮ МАЛЫШКУ!»

Екатерина в последнее время вела разговоры о будущем разводе, а ее муж переживал, что дочка будет жить отдельно, с мамой.

«Я не хочу терять свою малышку» - написал Роман.

- Роман алкоголем не злоупотреблял, запрещенными веществами не увлекался, но имел очень вспыльчивый и неуравновешенный характер, - рассказал «КП» источник в правоохранительных органах. - По любому пустяковому поводу Роман выходил из себя, устраивал скандалы. Они с женой ссорились, он просил прощения, но вскоре все это опять повторялось. В какой-то период Глушаков даже начал пить успокоительные.

Но и это не помогало. Вечером накануне трагедии пара снова поссорилась. Екатерина сказала, что будет подавать на развод, чтоб не устраивать скандал при ребенке, ушла из дома и переночевала в гостинице. А днем вернулась, чтобы спокойно обсудить дальнейшие действия...

- Соседи вспоминают, что около двух часов ночи слышали громкие хлопки, похожие на выстрелы. Но затем снова наступила тишина. Это всех успокоило. Полицию никто не вызвал.

Судя по всему, дочь Глушков застрелил во сне.

Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Но судить за это некого - фигуранта больше нет в живых.