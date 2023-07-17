«Собаку продолжают выводить без намордника»: Пенсионерку, которую покалечил питбуль по кличке Борман, снова госпитализировали

У пенсионерки брючина в крови. А хозяйка пса (справа) предлагает ей сесть на лавочку и обсудить вопрос компенсации. Фото: с камеры видеонаблюдения

Пенсионерка из московского района Щукино, пострадавшая из-за нападения соседского питбуля, вновь оказалась в больнице. Как ранее сообщал сайт KP.RU, пес по кличке Борман набросился на 74-летнюю Людмилу Петровну 11 июня - прямо в парке, при свидетелях. Сначала собака атаковала в ногу - вырвав из бедра женщины большой кусок «мяса». А когда москвичка упала, Борман пытался схватить ее за шею, но Людмила Петровна успела закрыться рукой. Только после этого собаку оттащила прибежавшая хозяйка.

Агрессивного питбуля знают многие жители Щукино и собачники, гуляющие с питомцами в парке Генерала Жадова. Ранее он уже нападал на небольших собак (одну из них, той-терьера, загрыз насмерть) и людей. 59-летний учитель французского языка Денис Круглов пострадал даже дважды, фиксировал свои раны в травмпункте, писал заявления в полицию, но участковый отказался возбуждать уголовное дело.

После резонанса в СМИ по факту нападения на пенсионерку «уголовку» все-таки завели. Но с тех пор прошел почти месяц. А новостей о расследовании - никаких.

Как стало известно KP.RU, в больнице Людмила Петровна провела больше трех недель - рана все никак не затягивалась.

Это травмы, которые получила пенсионерка. Фото: Личный архив

- Маму выписали на 24-й день после нападения, но еще через два дня ее опять увезли в больницу - на машине скорой помощи, - рассказала KP.RU дочь пострадавшей женщины Дарья. - Рана опять воспалилась, плохо заживает. Врачи говорят, что нужно снова лежать в больнице.

- Вам сообщают, как идет расследование уголовного дела?

- Мы об этом ничего не знаем. Насколько я понимаю, когда маму окончательно выпишут, будет назначена экспертиза, определят тяжесть причиненного вреда здоровью. После этого процесс пойдет.

По словам Дарьи скандал вокруг питбуля на его владельцев никак не повлиял - пса продолжают выгуливать без намордника.

- Когда о нападении заговорили журналисты, сотрудники полиции нас опросили, опросили жителей района, которые сами к ним пришли и свидетельствуют о прежних нападениях пса. Людей попросили звонить, если Бормана будут снова выгуливать без намордника. Знаю, что пару раз выезжали. А потом бросили - питбуля все время выводят без поводка. Конечно, соседи возмущаются. На что хозяева отвечают: «Наш Борман не хочет надевать намордник».

- Владельцы Бормана после активного обсуждения в СМИ с вами связывались? Принесли извинения? Предложили помощь?

- Нет. Ничего такого.

Напомним, расследование уголовного дела находится на контроле у Прокуратуры Москвы.