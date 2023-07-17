Построили в рекордные сроки: Дорожники из Подмосковья запустили движение по новой автодороге на границе ДНР и Ростовской области

Фото пресс-службы правительства МО

Дорожники из Московской области запустили движение по новой автодороге на границе ДНР и Ростовской области. Длина этого участка, который является подъездом к пропускному пункту «Весело-Вознесенка», - около 1 километра. Стоит отметить, что подмосковные рабочие уложились в рекордные сроки - со старта работ прошло менее месяца. При этом качество соответствует всем необходимым стандартам, дорога заложена с учетом дальнейшего роста трафика, в том числе грузовиков.

Двухполосная дорога построена в рамках поручения Президента России. После поездки по присоединенным территориям Владимир Путин озвучил несколько поручений. Одно из них касалось пробок в районах пунктов пересечения административной границы между Ростовской областью и Донбассом.

- Проезжал я КПП «Гуково» - большое количество транспорта стоит, - рассказывал тогда Президент. - На дорогах - нет, дороги более-менее свободны, а на пунктах пропуска, на КПП, большое количество техники, причем эти большегрузы и не военные, кстати говоря, в основном это гражданские.

Вице-премьеру Марату Хуснуллину было поручено увеличить пропускную способность на этих участках.

К работам в районе «Весело-Вознесенка» привлекли дорожников из Московской области - около 200 человек и 70 единиц спецтехники.

Фото пресс-службы правительства МО

И вот движение запущено. Машины по асфальтированной дороге уже ездят в обе стороны, а рабочие продолжают проводить в порядок прилегающую инфраструктуру, не мешая автомобилям - оборудуют обочины, откосы, устанавливают дорожные знаки и так далее.

- Реализация данного проекта осуществляется в целях решения проблемы оперативной доставки строительных грузов, - рассказали в Правительстве Московской области. - Новая подъездная дорога разделит грузовые и пассажирские транспортные потоки, обеспечит безопасную и бесперебойную поставку необходимых стройматериалов и строительной техники, что поможет значительно ускорить сроки проведения восстановительных работ на территории ДНР.

Представитель Московской области в Донецкой Народной Республике Иван Курданин отмечает, что новый участок имеет для региона большое значение:

- По вновь возведенной дополнительной дороге пойдет грузовой транспорт, который завозит в Республику строительные материалы для восстановления, новый дорожный объект также будет задействован для транспортных колонн Крымского потока. Дополнительные полосы помогут разгрузить транспортные потоки на МАПП, что в положительном плане скажется как на экономической, так и социальной составляющей - водители смогут гораздо быстрее проходить пункты контроля.

Впрочем, дорогой пользуются не только водители большегрузов, но и владельцы легковых машин - в том числе отдыхающие для поездок в Крым. Приазовский коридор (Чонгар-Мелитополь-Бердянск-Мариуполь-Новоазовск с проездом через КПП «Весело-Вознесенка») является одним из основных альтернативных сухопутных маршрутов на полуостров.