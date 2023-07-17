К сентябрю 2023 года на юге Москвы откроется новый парк в 100 гектаров

Сергей Собянин осмотрел ход работ

В поймах рек Шмелевки и Кузнецовки в районах Орехово-Борисово Южное и Зябликово на юге Москвы скоро появится новый парк. Его площадь - около 100 гектаров.

«Парк будет большой, - сказал сегодня, 17 июля, мэр Москвы Сергей Собянин во время осмотра будущей зоны отдыха. - Большое количество осветительных приборов, безопасно будет в темное время. К сентябрю должны все сделать».

Участок находится недалеко от метро «Красногвардейская» и «Зябликово» вдоль Воронежской улицы и Орехового бульвара. До сих пор эта огромная территория была совсем непригодна для прогулок и отдыха. Сначала здесь снесли многочисленные заборы, вывезли мусор и всякий хлам, разделили площадку под разные тематические зоны. Фишка проекта - большинство прогулочных маршрутов проложат по приподнятым на сваях мосткам, чтобы не навредить природе.

ЧТО СДЕЛАЮТ

В новом парке на юге Москвы:

- на склонах оврагов обустроят видовые площадки и зоны тихого отдыха с красивыми видами на речную долину;

- поставят пандусы с перилами для пожилых людей, мам с колясками, инвалидов;

- откроют девять детских площадок, в том числе игровой комплекс «Дубрава» среди деревьев реликтовой дубовой рощи на берегу Шмелёвки;

- построят 26 спортивных площадок;

- недалеко от метро «Зябликово» разместят зону активного отдыха со скейт-парком, памп-треком и площадками для командных видов спорта. Рядом появится хоккейная коробка, которую в тёплую погоду можно приспособить для игры в мини-футбол;

- в районе 22-го километра МКАДа построят ещё одну спортивную зону с одним большим и четырьмя тренировочными футбольными полями, воркаутом, многофункциональными площадками для игры в баскетбол и волейбол;

- обустроят 45 пикниковых зон с беседками, столами и скамейками, а также две площадки для выгула собак и 10 голубятен.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Сегодня на юге столицы Сергей Собянин осмотрел также построенную на Ясеневой улице новую школу. Ее открытие намечено на 1 сентября 2023 года.

В здании смогут учиться 825 детей. Его включат в состав школы № 1636 «Ника». Сюда переведут учеников 7 - 10 классов, в том числе участников городских образовательных проектов «ИТ-класс» (55 человек), «Медицинский класс» (51 человек) и «Кадетский класс» (49 человек).

В школе будут работать:

- универсальные учебные кабинеты;

- лабораторно-исследовательские комплексы по инженерно-физическому и естественно-научному направлениям;

- мастерские по обработке дерева и металла;

- кабинеты домоводства для обучения навыкам кройки и шитья, кулинарии;

- кабинеты для занятий живописью и музыкой;

- IT-полигон, кабинеты робототехники и программирования;

- два спортивных зала с раздевалками, санузлами и душевыми;

- большая библиотека с читальным залом и медиатекой, в которой можно проводить лекции, семинары, групповые и индивидуальные занятия;

- актовый зал на 500 мест с эстрадой, артистическими и современным оборудованием, в том числе для проектов «Кино в московской школе» и «Школьный Театр».

Корпус сделали максимально удобным для маломобильных посетителей - входы на уровне земли, без порогов и перепадов по высоте, лифты, пандусы, тактильные указатели.

Во дворе - физкультурно-спортивная зона с футбольным полем, баскетбольной площадкой, площадкой для гимнастики и прыжков в длину, беговыми дорожками. Школьный стадион станет площадкой для сдачи нормативов ГТО.

Кроме того, обустроили учебно-опытную зону с теплицей и участками для посадки растений. Здесь будут проходить практические занятия во время уроков биологии, а также совместные образовательные проекты с РГАУ-МСХА имени Тимирязева.