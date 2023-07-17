"Ребенка нет дома. Лежит под окном": мать младенца, упавшего с четвертого этажа, не стала помогать сыну

Мать найденного на газоне младенца в Москве соврала, что не знала о падении Фото: прокуратура Москвы

МЛАДЕНЕЦ В ТРАВЕ

Отпечаток детской ножки на окне четвертого этажа. Отсюда предположительно выпал годовалый Миша (имя ребенка изменено). 16 июля под окнами дома на ул. Сельскохозяйственной его нашла случайная прохожая. Услышав детский плач, женщина не поверила своим глазам: в траве у подножия дома лежал малыш в одном памперсе!

Оглянувшись по сторонам, она не заметила никого из взрослых. Посмотрела наверх – и там никто ребенка не ищет. Вызвав полицию, женщина сняла с себя толстовку, положила ребенка на нее. Из пакета с продуктами сделала импровизированную подушку. Чем еще помочь мальчугану? Женщина решила не рисковать – вдруг у него какие-то травмы, которых сейчас не видно.

Позже врачи скажут: мальчишке крупно повезло – отделался ушибом головы. Точно в рубашке родился! Тем не менее, ребенка забрали в больницу, чтобы следить за его состоянием. Тем более, что к моменту прибытия «Скорой помощи», его папа и мама так и не объявились.

Маленького Мишу нашли на газоне. Фото: прокуратура Москвы

ПРОСПАЛА ВСЕ НА СВЕТЕ

Маму Миши спустя несколько часов найдут полицейские, которые стучались буквально в каждую квартиру и спрашивали, у кого в этом доме есть маленькие дети.

24-летняя Милана открыла дверь, зевая и потягиваясь. В квартире заходились лаем две собаки.

- У вас есть ребенок? Сколько лет? Где он?

- Миша? Миша спит, - тут Милана с удивлением обнаружила, что ее сына не слышно и не видно. И вообще в квартире его нет.

Испуганно она объясняла полицейским: вот, мол, заперла собак, прилегла поспать. Да, окно не закрыла, но кто же знал!

Милану проверили на предмет потребления алкоголя – трезва. Немного странно себя ведет и говорит – но, вероятно, спросонья. В квартире чисто, много детских вещей и игрушек. Может, и правда трагическая случайность? Впрочем, как обычно, в этой истории есть одно «но».

Ребенок лежал голеньким под окнами многоэтажки. Фото: прокуратура Москвы

«РЕБЕНОК ПОД ОКНОМ, ЧТО ДЕЛАТЬ?»

Милана с полицейскими была не совсем честна. И выдал ее тайну – ее же собственный телефон.

- Мы обнаружили ее переписку с сожителем: «Ребенка нет дома. Лежит под окном. Что делать?» Конечно, тот ответил — мол, вызывай полицию и «Скорую», - рассказал корреспонденту KP.RU собственный источник в правоохранительных органах. – Упал ли мальчик самостоятельно? Возможно. Ему год и два месяца, он уже ходит. На подоконнике обнаружен отпечаток босой детской ножки. Вопрос в другом – почему она не бросилась на помощь сыну?

Что известно об этой семье? Ранее на учетах Милана не состояла. По документам она – мать-одиночка, в графе «отец» у Миши стоит прочерк. Тем не менее, семья не бедствовала, в доме есть все необходимое для жизни. Жила молодая мать не одна, а с сожителем, но 16 июля в момент ЧП его дома не было.

Соседи и знакомые отмечают некоторые странности в поведении Миланы, но, по предварительным данным, никаких диагнозов у нее не было. Детей в семье, кроме Миши, нет и пока не планировалось. Впрочем, большой вопрос, вернутся ли мальчик в этот дом. Следователи уже начали проверку всех обстоятельств этого происшествия.

- По результатам проверки действиям матери будет дана оценка, - прокомментировала корреспонденту KP.RU руководитель пресс- службы прокуратуры г. Москвы Людмила Нефедова. – Жизнеустройство ребенка также стоит на контроле прокуратуры.

МНЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТА

«Ребенку крупно повезло»

Наталья Серова, старший научный сотрудник отделения травматологии, кандидат медицинских наук

- Чаще всего падение с высоты приводят к тяжелым травмам и последствиям. Но чудеса случаются. У малышей более эластичная костная ткань и организм в целом, так что в моей практике бывали случаи, когда выживали дети, которые падали и с более высоких этажей. Кроме того, падение и удар смягчают ветки, кусты и травяной покров. Тем не менее, ребенку в данном случае крупно повезло – по-другому не скажешь. Каждый год падений с высоты не становится меньше. Важно не оставлять детей без присмотра и обязательно ставить защиты на окнах, москитная сетка не убережет от беды!