В Морозовской детской больнице открылся обновлённый паллиативный корпус

Это самый крупный центр паллиативной помощи в городе Фото: Агентство городских новостей МОСКВА

Мэр Москвы Сергей Собянин открыл сегодня, 18 июля, паллиативный корпус Морозовской детской больницы после реконструкции. Построенное в 1902 году трёхэтажное здание полностью обновили и приспособили под оказание высокотехнологичной медицинской помощи.

«Этот медицинский паллиативный центр самый крупный в городе, - сказал Собянин. - И лучше всего оснащенный».

Мэр поблагодарил председателя правления, президента ПАО «Транснефть» Николая Токарева. Компания профинансировала реконструкцию в рамках благотворительного проекта.

«Это дорогого стоит и очень много души было вложено во все это», – отметил Собянин.

Паллиативную помощь здесь смогут получать дети в возрасте до 18 лет со злокачественными новообразованиями, тяжелыми необратимыми поражениями нервной системы, генетическими и другими неизлечимыми болезнями.

КОНКРЕТНО

Для пациентов подготовили:

- 40 паллиативных коек в маломестных палатах, в которых ребёнок может находиться с одним из родителей или самостоятельно. Здесь есть удобные кровати, душ и туалет;

- на каждом этаже - комнаты приема пищи и просторные зоны отдыха, в которых создана домашняя обстановка, а также комнаты психологической поддержки;

- две малые операционные для малоинвазивных вмешательств без транспортировки в другие корпуса;

- дневной стационар для диагностических и лечебных манипуляций в течение одного дня;

- ванна Хаббарда для водолечебных процедур, в том числе для маломобильных пациентов;

- молочный блок, в том числе для приготовления детских смесей.

Здание оснастили более чем 800 единицами современной медтехники. Сюда входят, например, наркозно-дыхательные аппараты, мониторы пациента, дефибрилляторы, аппараты ИВЛ, рентгеновские аппараты, аппараты УЗИ.

Специалисты больницы обучают родителей навыкам ухода за паллиативными пациентами и применения технических средств реабилитации. Это необходимо, если состояние ребёнка позволяет продолжать его лечение дома.