«Современник» снова отменил спектакль с участием Марины Неёловой

О том, что со здоровьем народной артистки РСФСР Марины Неёловой не всё хорошо, стало известно на прошлой неделе Фото: GLOBAL LOOK PRESS

«Спектакль «Осенняя соната», назначенный на 18 июля, не состоится. Вместо него будет показан спектакль «Интуиция». Билеты, купленные на «Осеннюю сонату», действительны. В случае, если вы не согласны с заменой, билеты можно сдать до начала спектакля» - такое объявление висит на сайте театра «Современник».

О том, что со здоровьем народной артистки РСФСР Марины Неёловой не всё хорошо, стало известно на прошлой неделе.

Спектакли «Современника», назначенные на 10 и 11 июля, пришлось отменить из-за болезни народной любимицы.

Тогда же в Telegram-каналах написали, что 76-летнюю Марину Неёлову экстренно госпитализировали из-за болей в животе. До конца сезона в «Современнике» осталось две недели. Но дожидаться отпуска, чтобы лечь на обследование, актриса, видимо, уже не могла.

Поэтому спектакли с её участием пришлось отменить. Правда тут же выступил директор «Современника» Юрий Кравец, который опроверг слухи о госпитализации Неёловой: «Марина Неёлова находится дома и чувствует себя хорошо» - заявил он.

По словам коллег Неёловой, за много-много лет работы в «Современнике» это первый случай, когда из-за неё приходится делать изменения в афише.

Поклонники актрисы очень расстроены, многие приехали в Москву, чтобы увидеть постановку с Мариной Мстиславовной. Спектакль «203—205» с участием Неёловой, запланированный на 20 июля, пока стоит в афише.