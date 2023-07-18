Москву накрывают волны сверхинтенсивных осадков: ливни, грозы и град будут атаковать город почти сутки

На Москву обрушатся ливни и грозы Фото: Михаил ФРОЛОВ

Днем 18 июля в Москве за час выпала четверть месячной нормы осадков. Такие данные привел Комплекс городского хозяйства столицы. Мощный фронт накрыл прежде всего центр, север и северо-восток города. Тут выпало свыше 20 мм осадков. Это два ведра воды на квадратный метр.

Плыли даже центральные улицы: Трубная площадь, часть бульварного кольца, Малая Никитская. На место выдвинулись бригады «Мосводостока». Принялись экстренно открывать решетки ливневок, чтобы вода уходила быстрее.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Какое-то время авто стали напоминать машины-амфибии. Передвижение уместнее называть не «ездой», а «навигацией». Впрочем, экстренные манипуляции с ливневкой действительно сработали и вода стремительно ушла.

Досталось и пассажирам метро. Залило подземные переходы у станции «Охотный ряд». Намочить ноги вынуждены были пассажиры «Парка Культуры». На поверхности тоже было неспокойно: для посетителей около часа был закрыт парк Горького.

ВДНХ отметилось другим инцидентом: встало новое колесо обозрения «Солнце Москвы». Пассажиры лицезрели стихию с высоты и продлили сеанс катания почти на 10 минут. После этого аттракцион запустили, но лишь для того, чтобы спустить на землю отдыхающих. И временно приостановили работу.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

И это не предел. До завтра ожидаются еще несколько сверх интенсивных накатов непогоды. Атмосферный фронт движется с запада и захватывает территорию всего города и практически полность Московскую область.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В МЧС сообщили: вплоть до утра 19 июля (пока обозначен срок 11:00) в Москве не прекратятся дожди. Где-то покапает умеренно, а в иных районах ждут новую волну ливней. Спутники бури — гроза и град. Порывы ветра будут достигать 20 метров в секунду.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В период с 16:00 18 июля с сохранением до 11:00 19 июля в Москве ожидаются кратковременные дожди, местами ливни, гроза, в дневные и вечерние часы с градом. Усиление юго-западного и западного ветра с порывами 17-20 м/с.

— По прогнозу вечером сложно будет проехать в центральной части города, на Садовом кольце, на ТТК и МКАД. По возможности выбирайте городской транспорт вместо авто. Городской транспорт работает штатно. Пользуйтесь им для неотложных поездок, — сообщили в столичном ЦОДД.

Сервис «Яндекс Пробки» прогнозирует пик заторов на 19:00. Сложность проезда по городу оценивают в 7 из 10 баллов.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

НА ЗАМЕТКУ

Куда сообщать о скоплениях воды в Москве

Если «непролазные» лужи образовались возле дома, то обращаться нужно в управу, префектуру округа. Проще всего оставить заявку через единый диспетчерский центр 8 (495) 593-53-53. О тех же проблемах на дорогах и дворовых проездах — жаловаться в «Мосводосток» 8 (495) 657-87-03. При затоплении подземных переходов отреагировать обязаны в «Гормост» 8 (495) 632-58-46.