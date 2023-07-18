От 100 тысяч до 1 млн рублей: Московская область ввела льготное протезирование зубов для участников СВО

В Московской области ввели льготное протезирование зубов для участников специальной военной операции. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Московской области ввели льготное протезирование зубов для участников специальной военной операции на территории Украины, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Соответствующее постановление о новых мерах поддержки подписал губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв. Теперь, как сообщают в Министерстве здравоохранения Московской области, побывавшие в зоне СВО военные имеют право на бесплатное изготовление зубных протезов, имплантов и коронок.

Для поддержки участников специальной военной операции мы предусмотрели в региональном бюджете средства на зубопротезирование, - рассказала Первый заместитель Председателя Правительства Московской области Светлана Стригункова. - Так, участникам СВО доступно льготное изготовление коронок, протезов на сумму 100 тыс. рублей, а в случае ранения в челюстно-лицевую область - до 1 млн рублей.

Льготное протезирование зубов доступно военнослужащим, которые заключили контракт или были мобилизованы через Военный комиссариат Московской области, а также призывные комиссии по мобилизации граждан в Московской области.

Как сообщают в региональном Минздраве, непосредственно зубное протезирование по льготной программе можно получить в 5 стоматологических поликлиниках. В этом списке - Балашихинская стоматологическая поликлиника № 2, Домодедовская городская стоматологическая поликлиника, Королевская стоматологическая поликлиника, Московская областная стоматологическая поликлиника, в также Красногорская стоматологическая поликлиника им. Л.Ф. Смуровой.

Для получения услуги военнослужащий должен предоставить в одну из указанных поликлиник справку об участии в СВО. Если в зоне специальной военной операции было получено ранение в область лица и челюсти - подтверждающий повреждения документ.