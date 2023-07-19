ЕвроХим представил свои проекты в рамках демодня индустриального центра компетенций «Химия»

В ИЦК «Химия» входят 19 компаний. Фото: Юрий Шамин

ЕвроХим представил автоматизированную систему диагностики оборудования Safe Plant. Система дает возможность автоматизированного обнаружения дефектов, предлагает рекомендации по их устранению, позволяет формировать и согласовывать протоколы о техническом состоянии оборудования в электронном виде. Сотрудники получают уже готовые рекомендации по ремонту и наладке оборудования при обнаружении дефектов, а протокол технического состояния автоматически формируется в системе.

Заместитель директора по цифровизации ЕвроХима Валерий Черепанов продемонстрировал участникам встречи актуальный ИТ-ландшафт с учетом сквозных процессов и глобального обеспечения потребностей компаний химической отрасли. Кроме того, ЕвроХим представил цифровой советчик для увеличения производительности азотной кислоты УКЛ-7.

Также в рамках демодня прошёл круглый стол по открытой автоматизированной системе управления технологическими процессами (АСУ ТП).

Директор по информационным технологиям ЕвроХима Андрей Бурлуцкий: «Для ЕвроХима ИЦК - важная площадка межотраслевого и кросс-отраслевого взаимодействия. Совместная работа над выстраиванием ИТ-ландшафта позволит сформировать единые требования для проектов и отобрать лучшие решения для отрасли. ЕвроХим возглавляет ИЦК «Химия», при этом мы активно взаимодействуем в рамках синхронизации разработок с другими ИЦК. Это позволяет укрупнять проекты и ускорять их реализацию. Помимо задач по разработке новых технологий, которые ставит руководство страны перед ИЦК «Химия», мы видим свою роль в объединении компаний отрасли, привлечении к работе стартапов, ВУЗов и общественных объединений. Благодаря совместной работе с отраслевым комитетом и открытости компаний химической промышленности за год мы стали настоящей командой. Мы нацелены на технологическое лидерство за счет разработки и применения открытых, совместимых и взаимозаменяемых решений».

Андрей Бурлуцкий: «Мы видим свою роль в объединении компаний отрасли, привлечении к работе стартапов, ВУЗов и общественных объединений». Фото: Юрий Шамин

ФосАгро отчитался по проектам создания ключевых систем, в которых выступает якорным заказчиком - автоматизированной системы управления технологическими процессами (АСУ ТП) для сложных химических производств и автоматизированной системы управления производством (АСУП) для химических холдингов.

Уралхим представил систему управления инженерными данными в рамках автоматизации инвестиционной деятельности. Цель проекта — повышение экономической эффективности реализации инвестиционных проектов за счет устранения информационных разрывов как между этапами жизненного цикла объектов капитального строительства, так и между функциональными подразделениями, задействованными в инвестиционном процессе.

Дополнительно коллеги из Уралкалия продемонстрировали собственную разработку — горно-геологическую информационную систему (ГГИС). Она предназначена для создания единого информационного пространства и структурирования горно-геологических данных при отработке Верхнекамского месторождения калийно-магниевых солей. Функционал системы предусматривает хранение и накопление статистических данных и целого ряда других показателей. ГГИС позволяет держать на особом контроле участки со сложной геологической структурой.

СИБУР рассказал о реализации проекта Real Time Optimization. Цель проекта с момента его старта стала значительно шире, сейчас компания пробует разработать систему технологического моделирования и оптимизации, включающую в себя всю цепочку технологической оптимизации: моделирование, написание оптимизаторов, наполнение системы библиотеками расчетов и примитивами для использования в моделях. Система позволит на основе анализа и подтверждения гипотез строить модели оптимизации, меняя технологический процесс максимально эффективно как с точки зрения конечного выхода продукта, так и затрат на его производство.

Демостенды

На демостендах компании-разработчики продемонстрировали свои продукты, проекты и решения. Группа компаний Цифра представила возможности работы платформы ZIIOT. ФосАгро показала автоматизированную систему управления производством. Северсталь продемонстрировала стенды с решениями: на одном из них участники демодня наблюдали «ПО Надёжность», на втором стенде - VR-тренажеры для промышленности. Компания РегЛаб представила отечественную РСУ для АСУ ТП химических производств. Компания Философия. ИТ представила на демостенде систему управления пропускным режимом и мониторингом, интегрированную производственно-сбытовую систему, а также цифровой двойник транспортной логистики. Лаборатория Касперского продемонстрировала Kaspersky Antidrone – экосистему для мониторинга БПЛА и предотвращения угроз, связанных с гражданскими дронами на объектах промышленной инфраструктуры, массовых мероприятиях и в аэропортах. Кроме того, компания представила Kaspersky Industrial CyberSecurity – специализированную XDR-платформу, которая объединяет как мониторинг и обнаружение вторжений в промышленной сети (KICS for Networks), так и защиту промышленных рабочих мест с встроенной технологией EDR (KICS for Nodes). На демостенде можно было увидеть несколько решений на базе KasperskyOS: Kaspersky Secure Remote Workspace – решение для обеспечения доверенного подключения к удаленным рабочим столам и построения управляемой и функциональной инфраструктуры тонких клиентов, а также Kaspersky IoT Secure Gateway – промышленные IoT шлюзы на базе собственной операционной системы для построения безопасных систем интернета вещей.

На демостендах компании-разработчики продемонстрировали свои продукты, проекты и решения. Фото: Юрий Шамин

Стартапы

Технологические стартапы презентовали свои разработки в рамках питч-сессии. Pragmatic Tools представили программное обеспечение для автоматизации процессов миграции на отечественные платформы. Statanly Technologies продемонстрировали системы распознавания и детекции на базе машинного зрения. Также участие в питч-сессии приняла компания EvoCargo, которая разрабатывает и внедряет логистические вертикально интегрированные сервисы на основе собственного электрического беспилотного транспорта. Cyberphysics ответила на вопросы участников демодня по своей платформе для прескриптивной аналитики производственных активов. Также в питчинге приняла участие компания Эфам, разработчик различных видов химических составов для узлов трения и механизмов с целью снижения их износа.

«Прошедший демодень ИЦК «Химия» доказал, что мы взяли уверенный курс на импортозамещение. Об этом говорят представленные презентации особо значимых проектов, реализуемых компаниями. Как и проекты технологических стартапов, достойные масштабирования, - отметил генеральный директор АНО «Цифровая экономика» Сергей Плуготаренко. - Практика демодней показала свою востребованность и не сбавляет темпов: благодаря выработанному формату проведения таких встреч о достижениях индустриальных центров компетенций может узнать все большее количество заинтересованных компаний, разработчиков и стартапов. АНО «Цифровая экономика» выполняет функции проектного офиса по шести дорожным картам высокотехнологичных направлений. Мы продолжаем вовлекать, рассказывать и наращивать экспертизу для того, чтобы все жители нашей страны могли совершить уверенный переход на отечественные программные решения для удобства жизни и ведения бизнеса в России».

Компании-разработчики продемонстрировали свои продукты, проекты и решения. Фото: Юрий Шамин

Об ИЦК «Химия»

В июле 2022 года в России было сформировано 35 индустриальных центров компетенций по замещению зарубежных отраслевых цифровых продуктов и решений. Основная задача центров – обеспечить переход на отечественные технические решения в ключевых отраслях экономики. Индустриальные центры компетенций построены по принципу консорциумов и объединяют разработчиков, производителей и заказчиков цифровых продуктов.

Работу ИЦК по поручению председателя Правительства РФ М.В. Мишустина координирует Правительственная комиссия по цифровому развитию, использованию ИТ для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности. Председатель президиума: зампред Правительства РФ Д.Н. Чернышенко.

По решению Правительства РФ председателем индустриального центра компетенций «Химия» стала компания ЕвроХим. Всего в ИЦК «Химия» входят 19 компаний. Портфель ИЦК «Химия» состоит из 9 особо значимых проектов по разработке отраслевых цифровых продуктов и решений, включая программно-аппаратные комплексы в химической промышленности.

ИЦК и координирующие их отраслевые комитеты анализируют потребности в цифровых продуктах, а также привлекают и распределяют финансовые потоки по приоритетным проектам. Участие в ИЦК дает преимущества и разработчикам, и заказчикам проектов.

Демодни - серия мероприятий, задача которых показать реализацию проектов по импортозамещению в каждой из отраслей. В мае 2023 г. индустриальный центр компетенций «Металлургия» открыл программу демодней.