Развитие университета имени Баумана: Новые корпуса, реставрация исторических зданий и велопешеходный мост

Источник: Департамент строительства г. Москвы

Масштабные перемены ожидают в ближайшее время МГТУ имени Н. Э. Баумана — один из старейших и крупнейших технических вузов страны. Его учебные и административные корпуса находятся в центре Москвы на набережной реки Яузы. Сегодня комплекс зданий образовательного учреждения уже не полностью отвечает потребностям активно развивающегося вуза. Поэтому правительством РФ совместно с правительством Москвы было принято решение о комплексном развитии территории университета.

ПАМЯТНИКИ КУЛЬТУРЫ ПОСЛУЖАТ НАУКЕ

Основной комплекс будущего кластера вуза займёт общую площадь в 65 тысяч квадратных метров. Здесь появится около 170 тысяч квадратных метров дополнительных площадей и 14 новых корпусов. Сюда входят Федеральный испытательный центр и Центр превосходства и научно-образовательный кластер. Рядом с ними расположатся ещё два новых корпуса - «Технологии защиты природы» и «Цифровая трансформация». В отдельном здании будет работать Инновационный хаб. Кроме того, откроется многофункциональный технологический и научно-образовательный комплекс «Квантум парк». Ещё появятся культурно-досуговый центр для студентов, конгресс-центр, коворкинги, досуговые, выставочные, исследовательские пространства.

«По проекту намечено не только строительство новых объектов, - рассказал руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов в интервью радио «Комсомольская правда» (97,2 FM). - В университете будет проведена реставрация старинных зданий, памятников культуры, которые также будут вовлечены в оборот и приспособлены для работы с наукой, образованием, студентами, аспирантами, будущими учеными».

Источник: Департамент строительства г. Москвы

УТРАЧЕННЫЕ ФРАГМЕНТЫ ВОССТАНОВЯТ

Сейчас завершаются основные работы по реставрации Фанагорийских казарм – будущего «Дворца технологий». В здании разместятся управление аспирантуры, ученый совет, приемная комиссия, профессорский клуб, клуб выпускников и другие пространства МГТУ имени Н.Э. Баумана.

«Полностью работы планируем завершиться в конце августа этого года. Памятнику истории, возведенному во второй половине 18 века, фактически подарят новую жизнь в составе технологической долины одного из ведущих ВУЗов страны, - отметил глава ведомства. - При этом, благодаря труду реставраторов, удалось сохранить и воссоздать сложнейшие детали интерьеров, фасадов и окружающей территории».

Например, после кропотливой работы по расчистке, реставрации и окраске элементов, воссозданию утраченных столбов, пик и «топориков» возвращена на своё законное место чугунная ограда 19 века. Здесь также установлены белокаменные тумбы высотой около 2,5 метров, к которым будут закреплены въездные ворота.

«Воссозданное здание украсят двуглавые орлы с размахом крыльев 5,5 метра, фриз, пилястры, капители, входная группа парадного крыльца с деревянным тамбуром, белокаменные цоколь, карниз, аттики», - добавил Загрутдинов.

Объект культурного наследия также богат уникальным фризом – «поясом» архитектурно-лепного декора шириной около метра. Его орнамент напоминает о греческой мифологии. Здесь считываются пушки, шлемы, щиты, крылатые пегасы, даже устрашающая голова бога войны Марса. Над всеми его элементами также тщательно трудились реставраторы.

Внутри будущего «Дворца технологий» специалистами отреставрированы белокаменные стены и портал. До конца месяца завершится реставрация центральной белокаменной лестницы с ограждением.

ДОМ АННЫ МОНС ВНОВЬ УКРАСИТ СТОЛИЦУ

Параллельно продолжается строительство Исследовательского центра МГТУ имени Н. Э. Баумана.

«Здание готово на 80 процентов, - сказал Загрутдинов. - Основные строительно-монтажные работы планируем завершить в четвёртом квартале этого года».

В будущем шестиэтажном здании площадью около 5 200 квадратных метров разместятся научно-исследовательские и административные пространства, исследовательские лаборатории. Торцевой фасад украсит панорамное остекление по всей высоте корпуса. А боковую стену облицуют металлокассетами с витражными вставками.

Источник: Департамент строительства г. Москвы

Этот корпус находится рядом с объектом культурного наследия – единственным сохранившимся жилом домом Немецкой слободы. Ранее существовавшее здание полностью скрывало памятник федерального значения, образец архитектуры рубежа XVII и XVIII веков – Дом Анны Монс. Благодаря проведенным проектно-изыскательским работам удалось грамотно изменить конфигурацию существовавшего строения. Теперь для москвичей и туристов открыт визуальный и непосредственный доступ к старинному дому.

А В ЭТО ВРЕМЯ

К 2025 году в будущем кластере возведут новый велопешеходный мост. Его длина - около 300 метров. Центром конструкции и украшением моста станет смотровая площадка-амфитеатр над водой. На спусках к набережным разместят пандусы, два лифта и лестничные сходы.

«На Рубцовской набережной мост выйдет к учебно-лабораторному корпусу университета, с противоположной стороны на Госпитальной набережной – к строящемуся зданию вузовского общежития», - рассказал ранее Рафик Загрутдинов.

Мост свяжет пешеходные маршруты и дополнительно соединит между собой два района - Басманный и Лефортово.