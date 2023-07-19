Продовольственная безопасность, доступность детского отдыха и экономический рост: Михаил Дегтярев совершил объезд по районам Хабаровского края

Губернатор взял ход строительства объектов под личный контроль. Фото: Вячеслав РЕУТОВ

Стало уже хорошей традицией, что когда важные дела края не требуют личного присутствия в Хабаровске, губернатор Хабаровского края едет в районы, чтобы проверить ход строек важных социальных объектов, проинспектировать работу стратегических предприятий или просто с глазу на глаз пообщаться с местными жителями и главами поселений.

В этом плане максимально продуктивными для главы региона вышли минувшие выходные, за время которых Михаил Дегтярев успел объехать сразу несколько муниципалитетов.

Прибыв в район имени Полины Осипенко, губернатор посетил золоторудное месторождение Албазино, где осмотрел подземный рудник «Ольга» и отработанный карьер «Анфиса», где в 2022 году работы были завершены спустя 15 лет. Глава региона справедливо отнес горнодобывающую промышленность к важнейшим отраслям краевой экономики, отметив большие перспективы для социально-экономического развития региона имеет проект по разработке месторождения Талгий, расположенного в 80 километрах от ГОКа в Албазино.

- Горнодобывающая отрасль - крупнейший налогоплательщик в нашем крае. Наша задача заключается в поддержке новых проектов в этой сфере. Реализация инвестпроекта «Талгий» принесет крупные инвестиции в экономику края и позволит сохранить действующие рабочие места для сотрудников на Албазинском ГОКе, а при благоприятном развитии проекта - дополнительно создаст еще более 200 рабочих мест, - прокомментировал Михаил Дегтярев.

Проект «Талгий» накануне был включен профильной группой краевого правительства в реестр участников регионального инвестиционного проекта, что гарантирует проекту налоговые льготы.

Следующий пунктом программы стал визит в Солнечный район, где в рамках летнего отдыха школьники получили возможность изучить природу родного региона на профильной смене в учреждении допобразования «Станция юных натуралистов».

Правительство края следит за условиями отдыха детей во время каникул. Фото: Вячеслав РЕУТОВ

Губернатор ознакомился со всем набором развлечений, который предлагается детям в рамках смены: скалодром, станция юных натуралистов, зооуголок, Центр творчества детей и молодежи, площадка для лазертага, веревочная полоса препятствий. Глава региона подчеркнул, что Хабаровский край делает все для повышения доступности детского отдыха.

- С учетом интересов и возможностей, в каждом муниципальном образовании созданы разные формы отдыха и оздоровления детей. Лагеря действуют не только на базе школ, но и на базе учреждений дополнительного образования, что дает дополнительную возможность детям реализовать свои способности и увлечься новым делом. Всего в крае действует 32 лагеря труда и отдыха, и половина из них сосредоточена в Солнечном районе, - отметил глава региона.

Затем губернатор отправился в Комсомольск-на-Амуре, где оценил, как вновь встает на ноги социально-значимое предприятие – птицефабрика «Комсомольская», пережившая вспышку птичьего гриппа прошлой осенью. В марте 2023 года, когда все ограничения были сняты, фабрике пришлось начинать новую жизнь. В этом вопросе предприятие заручилось поддержкой краевых властей.

- Установлены дезбарьеры, приобретены материалы для обеспечения безопасности внутри цехов и отпугиватели диких птиц. Мы расширили перечень субсидируемого оборудования, чтобы птицефабрика могла получить компенсацию на укрепление биологической защиты. Всем, кто трудится на благо жителей Хабаровского края, мы продолжим оказывать помощь.

На замену уничтоженному поголовью прибыли более 230 тысяч кур-несушек, и уже месяц назад удалось вновь запустить реализацию яиц. Доля птицефабрики в общем количестве производимых в крае яиц составляет 40 процентов, поэтому торговые сети Комсомольска ждут возвращения продукции на полки в ближайшие месяцы.

При поддержке правительства Комсомольская птицефабрика делает шаги по восстановлению после птичьего гриппа. Фото: Вячеслав РЕУТОВ

Вопрос расселения жителей края из аварийного жилья продолжает находиться в списке перманентно актуальных проблем, поэтому глава региона лично следит за прогрессом в данном направлении. В городе Юности в рамках государственной программы по улучшению жилищных условий населения к концу 2023 года должен быть достроен жилой дом в Ленинском округе, куда переедут граждане, чье жилье признано аварийным до 1 января 2017 года.

Новый дом, ожидающий после завершения строительства 119 жителей, возводится с использованием новых технологий.

- Новостройка будет обеспечена не только приборами учета, системой вентиляции, но и оборудованием для безопасности жильцов. Застройщик заверил нас с будущими новоселами, что сократит отставание от графика и передаст ключи от квартир в срок, то есть, до конца 2023 года, - заявил губернатор.

За счет госпрограммы, на территории Хабаровского края идет строительство 12 многоквартирных домов для переселенцев из аварийного жилфонда. Если возведение домов завершится в срок, то край получит от Фонда развития территорий финансирование на расселение аварийного жилищного фонда и сможет приступить к запуску новой Адресной программы по расселению из жилья, признанного аварийным после 1 января 2017 года. В рамках новой программы планируется расселить более 200 тысяч квадратных метров.

За патриотическое воспитание школьников Комсомольска-на-Амуре отвечает военно-исторический центр «Ступени памяти», созданный в 2021 году силами школьных педагогов и членов клуба военно-исторической реконструкции при поддержке администрации Комсомольска-на-Амуре и местных предпринимателей.

За последний год посетителями Центра, на базе которого также расположен музей, повествующий о событиях Великой Отечественной войны, стали более четырех тысяч школьников и педагогов.

Губернатор обратился со словами благодарности ко всем, кто приложил руку к созданию учреждения.

- Чрезвычайно важно, что есть те, кто занимается вопросами, связанными с увековечиванием памяти наших Героев, солдат, офицеров, которые отдали свои жизни в борьбе за Родину. Наша главная задача на все времена – обеспечить сохранение истории нашей страны. Я вижу, что мы в Хабаровском крае с этой задачей справляемся.

Сегодня в крае более 13 тысяч человек задействованы в составе свыше 400 организаций патриотической направленности. А 75 образовательных организаций региона носят имена участников боевых действий, Героев Великой Отечественной войны.