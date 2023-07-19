В Москве возводят сразу 11 новых спортивных сооружений

Фото: Департамент строительства г. Москвы

За последние годы в столице активно реконструируются действующие спорткомплексы и строятся новые, а также создаются дополнительные места для занятий спортом в районах. Жители часто обращаются к столичным властям с просьбами открыть бассейн или спортивный центр.

«По поручению мэра Москвы Сергея Семеновича Собянина мы активно восполняем нехватку спортивных объектов, - рассказал руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов в интервью радио «Комсомольская правда» (97,2 FM). - Только за предшествующие пять лет мы построили 28 спортивных объектов. Еще три мы уже ввели в этом году, четыре готовятся к вводу. Стараемся и дальше обеспечивать потребности жителей Москвы».

По его словам, на сегодня в столице ведётся строительство 11 спортивных сооружений.

«Еще шесть начнем строить в этом и следующем году, - добавил Загрутдинов. - Программа «Спорт Москвы» с каждым годом набирает обороты, и мы уделяем большое внимание тому, чтобы для каждого жителя Москвы спорт стал доступнее. Большую часть в Адресной инвестиционной программе занимают спортивные комплексы районного значения, чтобы каждый желающий смог заниматься спортом недалеко от дома».

Среди таких проектов, например, ледовый дворец в Ясенево на юго-западе Москвы.

«Значимый спортивный объект, площадь которого составит почти 21 000 квадратных метров, готов уже на 95%, - сообщил Загрутдинов. - Вокруг здания активно ведется благоустройство, работы выполнены более чем на 50%. Здесь монтируется наружное освещение, завозим грунт для высадки деревьев, обустраиваем дорожки из брусчатки. Скоро приступим к устройству асфальтового покрытия проездов».

На финишную прямую вышли и чистовые отделочные работы. В зонах ледовых арен проводится декоративная окраска.

Напомним, спорткомплекс в Ясенево сможет одновременно принять более 400 человек в смену. Трибуны рассчитаны на 500 зрителей. В здании будут работать две ледовые арены, два тренажерных и десять хореографических залов, зал акробатики и реабилитационный блок с зоной водных процедур.

В свободное от тренировок спортсменов время Ледовый дворец будет открыт для всех желающих.