До конца 2023 года больница в Коммунарке получит новый лучевой корпус

Фото: Департамент строительства г.Москвы

В Новой Москве продолжается создание многопрофильного клинического центра «Коммунарка». Напомним, в июне этого года мэр Москвы Сергей Собянин открыл здесь новый детский корпус на 180 коек. Палаты обеспечили всем необходимым для совместного пребывания детей и родителей. Здание в семь этажей занимает площадь 24,7 тысячи квадратных метров. Для него разработали индивидуальный проект с использованием энергоэффективных материалов и современных технологий. Как сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов, в этом году для пациентов будет полностью готово еще здание - лучевой корпус для проведения 3D- и 4D-лучевой терапии при онкологических заболеваниях.

«Корпус построен на 42 процента, - отметил глава ведомства. - На финише – устройство фасадов, идет внутренняя отделка и монтаж внутренних и наружных инженерных систем, а также благоустройство».

По его словам, в начале августа планируется завоз мебели, оргтехники и 997 единиц медицинского оборудования.

«Открытие корпуса лучевой терапии станет важным шагом в развитии онкологической службы», - подчеркнул Загрутдинов.

На шести этажах в здании разместят:

- отделения радиотерапии, внутриполостной терапии;

- дневной стационар для радиотерапевтического лечения;

- радиологический блок;

- блоки томометрии, радионуклидного обеспечения, радиологических исследований;

- административно-хозяйственные зоны;

- лабораторию радиоизотопной диагностики (с однофотонной эмиссионной компьютерной томографией – ОФЭКТ), позволяющую диагностировать онкологию на ранней стадии.

С помощью современного оборудования врачи смогут определять природу опухолевой клетки и правильно подбирать терапию, воспринимающую злокачественное новообразование как мишень и не затрагивающую соседние здоровые клетки.