Метро, дороги, реновация и социалка: Главные проекты Москвы ускоряются

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Москва продолжает свое развитие, несмотря на санкции и сегодняшнюю ситуацию в мире. Одним из значимых событий этого года в истории отечественного метростроения стал полный запуск Большой кольцевой линии (БКЛ) - 70 километров и 31 станция. Сегодня уже можно констатировать, что за три первых месяца с момента открытия по БКЛ было совершено почти 80 миллионов поездок. При этом круглосуточно строятся станции на других участках и новые линии подземки. Среди главных проектов Москвы также создание дополнительных дорожных маршрутов, современных медицинских центров и образовательных учреждений, обновление жилья по программе реновации. Подробнее об этом рассказал руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов в интервью радио «Комсомольская правда» (97,2 FM).

НОВЫЕ МАРШРУТЫ ДЛЯ ПОЕЗДОК ПО ГОРОДУ

Открытие движения по всему Большому кольцу метро позволяет дальше развивать радиальные линии.

«Мы сейчас продолжаем активное строительство объектов метрополитена, - отметил Загрутдинов. - В этом году планируем ввести на Калининско-Солнцевской линии участок от станции «Рассказовка» до станции «Аэропорт Внуково». Таким образом, в России «Внуково» станет первым аэропортом, куда протянут метро. Проект выполняется по поручению мэра Москвы Сергея Собянина».

По его словам, при строительстве этого отрезка сохраняется возможность для дальнейшего продления линии.

В этом же году завершится и строительство на Люблинско-Дмитровской линии с тремя станциями от «Селигерской» до станции «Физтех».

Параллельно с подземными маршрутами Москва прирастает и новыми наземными трассами. Главный дорожный проект - Московский скоростной диаметр (МСД). Его создание запланировано в рамках формирования транспортного каркаса столицы, который позволяет комплексно развивать все виды транспорта в городе.

«Столице необходима скоростная бессветофорная магистраль, по которой можно доехать с севера на юг и до востока, - пояснил Загрутдинов. - Это действительно масштабный, крупный проект. МСД включает в себя северные участки и южные участки, состоит из двух частей. Северный участок от трассы федеральной М11 до МКАД ввели в эксплуатацию. В этом году поставлена задача дальше северный участок довести до трассы М12 Москва – Казань».

Если говорить о южном направлении, то строители сейчас ведут активные работы. Мэром Сергеем Собяниным поставлена задача до МКАД дойти по южному направлению до конца года. В следующем году МСД планируют соединить с главной трассой Новой Москвы «Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе». То есть, по сути, с севера до юга, можно будет доехать до трассы «Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе». Дорога станет дублером МКАД на юге и юго-западе и позволит добраться до Минского шоссе.

«В рамках строительства МСД будет построено 140 искусственных сооружений, - сообщил Загрутдинов. - Это 109 эстакад, 18 путепроводов, 8 мостов, 5 тоннелей. Для сравнения: когда строилось Третье транспортное кольцо, там было создано 60 искусственных сооружений. Сегодня реализуется мегапроект, благодаря которому появляются связки с другими вылетными магистралями через эстакады, тоннели. Именно такое исполнение позволяет интегрировать с улично-дорожной сетью города».

Глава ведомства уточнил, что запуск МСД на 20 процентов разгрузит Третье транспортное кольцо, а также ускорит движение на МКАД и Садовом кольце.

Строители выполняют все планы по намеченному графику.

«Даже во время ковида у нас никаких смещений по срокам не было, - отметил Загрутдинов. - Мы всегда жестко шли в графике. Помните, когда некоторые стройки останавливали, мэр Сергей Собянин поставил задачу строительство дорог, метро, железных дорог мы не останавливали. Потому что это непрерывный производственный процесс, там некоторые технологичные вещи останавливать было нельзя».

ХРУЩЕВКАМ ЗДЕСЬ НЕ МЕСТО

Ещё одна масштабная программа столицы - реновация жилья. На сегодня с момента старта программы ввели уже 3,6 миллиона квадратных метров.

«В работе порядка 7,7 миллиона квадратных метров - как в проектировании, так и в строительстве, - сообщил Загрутдинов. - Для нас очень важно сформировать задел, чтобы мы могли в последующие годы вводить также объекты по программе реновации. К примеру, если в прошлом году построили 1 миллион квадратных метров, то в этом году уже 1,2 миллиона, в следующем году – 1,9 миллиона. А с 2025 года мы должны вводить более двух миллионов квадратных метров».

Город продолжает комплексное освоение территории в рамках реновации. Кроме жилья, в обновляемых кварталах планируется строительство и объектов социальной инфраструктуры - школ, детсадов, поликлиник, спортивных учреждений, объектов культуры. Плюс к этому создается и новая инженерная инфраструктура. Жители получают все необходимое для комфорта, работы, отдыха.

«Уже почти 102 тысячи участников программы переехали в новые квартиры, - рассказал Загрутдинов. - В первый месяц, когда мы предлагаем квартиры, буквально 90-95% сразу соглашаются и переезжают. Новостройки возводятся по стандартам реновации, в которых прописано и благоустройство, и отделка. Действительно, жесткая приемка качества работ».

При этом, как уточнил глава ведомства, программа четко выполняется по утвержденному графику.

РАЙОННЫЕ ПОЛИКЛИНИКИ И КРУПНЫЕ МЕДЦЕНТРЫ

Город обеспечивает потребности жителей и в своевременной медицинской помощи. Для этого в Москве реализуется масштабная программа строительства объектов здравоохранения.

«За последние пять лет мы уже построили 500 тысяч квадратных метров поликлиник, больниц, крупных медцентров, - сообщил Рафик Загрутдинов. - Сейчас в стройке находится еще 300 тысяч квадратных метров. Мы только в этом году ввели уже 5 поликлиник. До конца года планируем еще ввести 7 поликлиник».

Пациенты поликлиник получают удобную навигацию, новейшее диагностическое и лечебное оборудование, комфортные зоны ожидания приема и детские игровые зоны. Высоким качеством медицинской помощи отличаются и новые больницы, крупные лечебно-диагностические комплексы,. Одним из недавно открытых таких учреждений стал новый корпус Московского клинического научного центра имени А.С. Логинова.

«Мэр поставил задачу реализовать и другой крупный проект – строительство флагманских центров при городских больницах, - напомнил глава ведомства. - Два флагманских центра уже ввели – в больнице имени Вересаева и в институте Склифосовского. Флагманский центр, в том числе, позволяет оказывать экстренную помощь».

КСТАТИ

Руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов рассказал о том, достаточно ли специалистов на стройплощадках города.

«Только в рамках департамента строительства по нашим контрактам сейчас трудится порядка 60 тысяч строителей на площадках в трехсменном режиме, - сообщил глава ведомства. - У нас ежегодно, к сожалению, такая проблема есть и в этом году, не хватает порядка 5-6 тысяч строителей. Это и для программы реновации, и для автомобильных дорог, для метростроения. Мы, конечно, уже системно решаем эту проблему. Поскольку масштабы строительства увеличиваются, и по реновации в том числе у нас большие планы, соответственно, нехватка работников будет ощущаться. Поэтому мы видим решение через повышение производительности».