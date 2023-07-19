По поручению губернатор Подмосковья Андрея Воробьёва еще 39 учителей получили сертификаты на покупку жилья по социальной ипотеке

Фото: Александра Смирнова

В подмосковном Домодедове сегодня были вручены очередные сертификаты на покупку жилья по программе социальной ипотеки. Их получили еще 39 педагогов из нескольких городских округов. Напомним, программа «Социальная ипотека» реализуется по инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьёва. Сертификаты педагогам передал министр образования региона Илья Бронштейн.

- Позвольте, прежде всего, поприветствовать вас от имени губернатора Московской области Андрея Юрьевича Воробьева, который поручил мне сегодня эту ответственную, но приятную миссию - вручение социальной ипотеки, - сказал Илья Бронштейн. - Программа работает в Подмосковье с 2016 года. Сегодня уже почти 600 педагогов получили сертификаты - это учителя-предметники, молодые педагоги и воспитатели. Самое главное, все они продолжают работать в Московской области.

Министр отметил, что социальная ипотека является одной из мотиваций и мер поддержки для подмосковных педагогов. Но чтобы стать участником программы, нужно быть в числе лучших в профессии.

- Достижения учителя - это всегда достижения учеников, а значит - наших детей. Соципотека позволяет не просто привлечь самых сильных педагогов, но и создать для них максимально комфортные условия. И мы очень рады, что по поручению губернатора эту программу продолжаем.

Счастливые обладатели сертификатов пообщались с журналистами. Учитель начальных классов из Балашихи Елена Дегтярева родом из Луганска. Семья в 2015 году переехала сначала в Воронеж, а затем и в Подмосковье.

- Сейчас мы снимаем жилье, - рассказала женщина. Но уже сегодня в соседнем доме идем смотреть квартиру. Социальная ипотека – это замечательная возможность. Обычную - люди выплачивают 25-30 лет, а здесь можно спокойно сделать это за 10. Большое спасибо за программу правительству Московской области.

Учитель английского языка гимназии №16 «Интерес» в Люберцах Мария Бархатова - мать-одиночка, воспитывает сына-второклассника.

- Мы оказались в затруднительном положении в плане жилья. Так что эта программа стала настоящим спасением, появилась уверенность в завтрашнем дне. Несколько моих коллег таким образом уже получили ипотеку. Поэтому и я решилась принять участие в программе. Конечно, при поддержке своего руководителя. Документы удалось собрать достаточно быстро. Хотелось бы приобрести жилье в том же районе, где находится наша гимназия, чтобы и мне, и ребенку было удобно добираться до работы и учебы. Будем искать подходящий вариант.

Напомним, по условиям социальной ипотеки Московская область оплачивает за специалиста первоначальный взнос и основное тело кредита, самому участнику программы остается лишь ежемесячно погашать проценты.

В рамках программы регион предоставляет субсидию на оплату первоначального взноса при оформлении ипотечного жилищного кредита и компенсирует сумму основного долга. Участник выплачивает только проценты по кредиту.

За все время работы программы сертификаты на социальную ипотеку получил уже 561 педагог. Помимо учителей принять участие в программе могут медицинские работники, воспитатели, молодые ученые и молодые специалисты в области оборонно-промышленного комплекса и тренеры.

КОНКРЕТНО

Кто может претендовать на социальную ипотеку

Для участия в программе, соискателем должны быть соблюдены следующие требования:

- российское гражданство и трудовой договор в Подмосковье на срок не менее 10 лет;

- первая или высшая квалификационная категория или ученая степень;

- стаж работы в РФ по специальности не менее 5 лет (не менее 3 - для молодых учителей);

- возраст - до 45 лет (до 35 - для молодых учителей);

- специалист и члены его семьи не должны иметь жилого помещения на праве собственности или по договору соцнайма в Подмосковье, площадь которого более учетной нормы.