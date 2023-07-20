Торговым центрам Москвы дадут компенсацию за открытие в них спорткомплексов и детских игровых площадок

Торговым центрам будем компенсировать часть затрат на оборудования детских и спортивных площадок. Фото: Михаил ФРОЛОВ

День работника торговли отмечается в России в этом году в ближайшую субботу, 22 июля. Накануне праздника мэр Москвы Сергей Собянин побывал в торгово-развлекательном центре (ТРЦ) «Небо» в Солнцево.

«Понятно, что одной торговлей не проживешь, - сказал мэр. - Надо развивать другие функции, чтобы торговые центры стали общественными центрами районов».

Он напомнил, что во многих ТЦ есть площадки, куда приходят жители для занятий спортом, танцами, а также для участия в культурных мероприятиях.

«Мы сейчас торговым центрам будем компенсировать часть затрат на переоборудование, если такие крупные перепланировочные решения, - сообщил Собянин. - Часть торговых центров находится не в таком замечательном виде, как «Небо». Многие старые из них. Поэтому будем помогать, и чтобы они архитектурно внешне выглядели достойно в Москве».

КОНКРЕТНО

Столичные власти выделят из городского бюджета гранты:

- на перепрофилирование торговых центров - для открытия в них спортивных центров, бассейнов, детских развлекательных и развивающих центров, танцевальных студий, кинотеатров и театров, коворкингов, библиотек, музеев, художественных галерей. Сумма гранта зависит от площади вновь размещенных социальных учреждений и оплаченного ранее налога на имущество. Это решение коснётся торговых центров, отвечающих основным критериям: по общей площади ТЦ – более 10 тысяч квадратных метров, по вводу объекта недвижимости в эксплуатацию - до 1 сентября 2023 года;

- на изменение внешнего архитектурного решения торговых центров. Город компенсирует стоимость отделочных материалов, использованных при ремонте фасада по перечню и предельным ценам, утверждённым Департаментом торговли и услуг Москвы.

Подробнее о грантах - на mos.ru.