Погода в Москве в августе 2023 года: прогноз синоптиков

Москвичам обещают контрастную погоду в августе.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Ближайшие выходные в Москве будут прохладными - по июльским меркам, конечно, с температурой на 2-3 градуса ниже, чем положено по климатическим нормам.
В пятницу, 21 июля, Гидрометцентр России обещает +23…+24 градуса, местами возможны кратковременные дожди.
В субботу солнечно и сухо, днём +22…+24 градуса. Отличная погода для отдыха и на природе, и в городе!
В воскресенье, 23 июля, снова возможны дожди, и станет чуть прохладнее, +18…+23 градуса.
Пик очередного июльского похолодания придётся на понедельник. Днём не выше +16…+21 градуса, и опять короткие дожди.
В середине следующей недели тоже пригодятся зонты и ветровки: днём около +18…+23 градусов, с кратковременными дождями каждый день. И практически до конца месяца, судя по прогнозам центра «Фобос», возвращения жары не предвидится.
Вот такая макушка лета выдалась в этом году! По средней температуре первые три недели июля на 0,7 градуса холоднее климатической нормы. А дождей, с учётом «мокрого» прогноза на следующую неделю, москвичам достанется в полтора раза больше, чем обычно. И это при том, что июль и с точки зрения климата самый сырой месяц в году!
Летом-2023 ещё придёт в столицу, уверяют в «Фобосе». На резкое потепление можно рассчитывать в самом конце июля. А август начнется с 30-градусного пекла.
В целом же финальный месяц лета будет тёплым и даже жарким, со средней температурой на 1 - 2 градуса выше нормы (а норма для августа, кстати, совсем невысокая, +21…+23 градуса). Но дождливым - осадков ожидается на 30% больше, чем положено.