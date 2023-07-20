С заботой о детях и взрослых: новый формат дополнительного образования в современной действительности

Фото: Из личного архива К. Марковской

Образовательная компания «ЭГО» за 15 лет выросла из маленького лингвистического центра до компании, оказывающей целый спектр услуг в социальных направлениях: образовательных, культурно-просветительских, тьюторских, инновационных.

Её генеральный директор, основатель и автор прогрессивных методик по русскому языку, литературе, риторике — Кристина Марковская. Созданию собственного дела предшествовал 17-летний опыт преподавательской работы нашей героини.

СУБСИДИЯ НА РАЗВИТИЕ

Поняв, что её новаторские методики многое могут дать детям и взрослым, Кристина приняла решение открыть Образовательный центр и масштабировать свой проект.

Главное убеждение Кристины в том, что предпринимателем в образовательной сфере должен быть человек, в деталях понимающий процесс передачи знаний и организации учебного процесса.

В период пандемии Кристина, как и многие, столкнулась с трудностями, решить которые ей помогла поддержка ГБУ «Малый бизнес Москвы» (МБМ). С помощью специалистов этой организации была подготовлена заявка на получение субсидии от столичного Департамента предпринимательства и инновационного развития. Полученная компенсация стала существенной помощью для компании в это непростое время.

ВАЖНО!

ГБУ «Малый бизнес Москвы» (МБМ) оказывает поддержку предпринимателям столицы на всем пути создания и развития бизнеса. Для них организуют специальные обучающие программы, включая проекты городской поддержки с партнерами, а также подбирают источники финансирования. Подробнее о поддержке можно прочитать на портале mbm.mos.ru.

«ВЕРНЫЙ ДРУГ И ПОМОЩНИК»

— «Малый бизнес Москвы» я со всей искренностью назвала бы верным другом и помощником! – рассказывает Кристина Марковская. - Это квинтэссенция необходимых возможностей, которые идеально помогут предпринимателю из любой сферы деятельности как на этапе стартапа, так и в течение всей жизни юрлица или ИП.

Из личного архива К. Марковской

Так, благодаря МБМ нам удалось стать обладателем статуса социального предприятия Москвы, который впоследствии оказал неоценимую помощь в получении льготного кредитования. Поэтому, если у вас возникли вопросы по той или иной проблеме в бизнесе, то сначала советую получить консультацию в МБМ.

«МИССИЯ КОМПАНИИ – РЕШАТЬ НЕРЕШАЕМОЕ»

— С 2008 года мы утверждаем новый формат передачи знаний и практических навыков нашим учащимся: предлагаем сменить устаревшие методики и поверхностную зубрёжку на свежее решение в вопросе саморазвития и обретения фундаментальных компетенций, - продолжает предприниматель.

Из личного архива К. Марковской

Выбор названия компании неслучаен. Как бы тривиально ни звучало, для нас первостепенны интересы и успехи ученика, мы заботимся о его ЭГО, поэтому «ювелирно» работаем над тем, как понятнее и проще объяснить даже самые сложные вещи, как сделать его сильным интеллектуально.

За годы работы мы получили ряд благодарственных и рекомендательных писем, прекрасных отзывов о результатах нашей работы, также можем гордиться рядом достижений:

- с 2011 г. - Надежное предприятие г. Москвы,

- с 2014 г. - Надежный партнер Торгово-промышленной Палаты РФ,

- с 2014 г. - члены ТПП РФ и МТПП,

- с 2021 г. - в Перечне социальных предприятий Москвы,

- сотрудничаем с крупными частными компаниями, банками и госкорпорациями.

И это лишь малая часть нашего успеха.

Мы постоянно развиваемся, ищем новые методы и подходы в работе, создаем уникальные продукты. Так, одним из них является мой авторский социальный проект «Здоровое ЭГО». Он построен на русской классике и нацелен на развитие интеллекта, нивелирование психологических барьеров и когнитивных расстройств у социально незащищенных слоев общества, а именно: у детей-инвалидов и детей-сирот, алко- и наркозависимых граждан, а также пожилых людей.

В конце 2022 года экспертиза ГБУ «Агентство инноваций города Москвы» официально подтвердила инновационность и потребительские преимущества проекта. Также в рамках социального проекта действует моя авторская программа по развитию интеллекта малыша в утробе мамы.

«ДВЕРИ КОМПАНИИ ОТКРЫТЫ ДЛЯ ВСЕХ ЖЕЛАЮЩИХ ОБОГАТИТЬСЯ ДУХОВНО»

— Наша аудитория - это:

- школьники, которые пострадали от недобросовестных наставников и репетиторов и нуждаются в структурированном и понятном объяснении предмета с высоким КПД на уроке,

- члены семей, которые хотели бы одновременно вместе обучаться, при этом сохраняя индивидуальный формат,

- те, кто ищет истинного профессионала, чтобы в кратчайший срок закрыть «боль» ребёнка в учебе,

- начинающие бизнесмены, руководители среднего и высшего звеньев, зачастую остро страдающие от психологических барьеров при публичном выступлении или от неграмотной письменной речи,

- корпорации, заботящиеся об образовании своих сотрудников и их развитии, личностном росте и конкурентоспособном имидже.

Двери нашей компании открыты для всех желающих обогатиться духовно, вне зависимости от возраста, пола и места проживания.

«УЧИТЕЛЬ – ТОТ ЖЕ ДОКТОР»

— Для нас каждый человек – персонализированный Проект, который мы обязаны успешно реализовать! Преподавательский состав нашей компании долгие годы работал над повышением компетенций, разрабатывал новаторскую методологию авторских программ. Наградой стала высокая оценка каждой семьи, пришедшей на обучение или доверившей нам своих детей.

Немаловажным фактором я считаю необходимость преподавателей постоянно развиваться, не останавливаться на достигнутом, продолжать читать книги, искать новые подходы к объяснению материала.

На мой взгляд, социальное предпринимательство - это служба людям. Если делать это качественно и честно, успех придёт. Достойная репутация сформирует спрос и финансовые показатели.

Убеждена, учитель — тот же доктор, который может как вылечить боль, так и усилить её, навредить человеку.

«ТОЛЬКО ОФФЛАЙН В ОБРАЗОВАНИИ ДАЕТ СЕРЬЕЗНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ»

— В начале пути, признаюсь честно, трудностей не испытывали, поскольку я имела большой практический опыт и целевую аудиторию, ожидавшую открытие нашего Образовательного центра. Новенькие, пришедшие по рекламе, быстро оценивали нас и легко вливались в учебный процесс. Так наша компания уже на первых порах стала на 50-60% семейной. На руководящем посту очень помог мой опыт управленца в нескольких частных компаниях.

На сегодняшний день сформировалась парадоксальная проблема борьбы за качество, порождённая пандемией. Я имею в виду борьбу с поглощающим рынок форматом онлайн. Для меня и членов команды выбор очевиден: только оффлайн в образовании даёт серьёзные результаты. Онлайн мы применяем только в тех случаях, когда иное невозможно: учащийся находится за границей или иные веские причины, - резюмирует предприниматель.

Напомним, что компанию Кристины Марковской вы можете найти на странице спецпроекта МБМ «Витрина социальных предприятий города Москвы».

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