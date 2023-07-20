«Задача - раскрыть таланты»: Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв сообщил о досрочном открытии Технолицея имени Долгих в Истре

Фото: Антон Чернов

Досрочно, уже с 1 сентября, в Подмосковье заработает один из образовательных кластеров - инженерно-технический Технолицей имени Долгих в Истре. Рабочие вышли на финишную прямую. Объект готов на 80%. Как идут работы сегодня проверил губернатор Московской области Андрей Воробьёв. Там же, у достраивающихся корпусов, он пообщался с родителями будущих учеников Технолицея и педагогами.

- Очень важно, чтобы родители стояли за спиной учителя, потому что цели у нас одни, - отметил Андрей Воробьёв. - Задача команды, которую мы уже почти набрали, как раз в том, чтобы найти общий язык с родителями, помочь детям, потому что учиться в этой школе будет весьма сложно, но интересно. Важно, чтобы ребята хотели сюда приходить. Я думаю, что у нас это получится. Очень надеемся, что вместе с вами мы сможем обеспечить хорошие результаты.

Губернатор отметил, что одаренные дети смогут учиться в Технолицее совершенно бесплатно.

- Кампусы строим сначала для преподавателей, наша задача - пригласить сюда самых лучших. Специалисты из 8 стран уже подписали контракты.

Фото: Антон Чернов

Андрей Воробьёв также подчеркнул, что в Технолицее будут преподавать не только точные науки. Места найдутся и для талантливых физиков, и для способных лириков.

- Задача преподавателей - раскрыть разные таланты. Если ты гуманитарий, тебе здесь тоже дадут необходимые навыки. Это школа полного дня, поэтому весь комплекс дополнительных занятий - спорт, творчество, робототехника, программирование, тоже реализуем.

Кластер будет состоять из нескольких корпусов. В школе смогут учиться до 960 ребят, детсад рассчитан на 320 мальчишек и девчонок. Преподаватели будут жить в двух отдельных корпусах, каждый из которых - на 50 мест. Для иногородних учащихся предусмотрены два жилых корпуса по 150 человек. Плюс стадион на территории - футбольное поле с подогревом, трибуны на 500 мест. Плюс детские игровые и спортивные площадки.

Объект вышел на финишную прямую. В ежедневном режиме в две смены работают более 400 строителей. Основные работы посвящены благоустройству территории Технолицея.

Заявку на обучение в подмосковном инженерно-техническом кластере могли подать ребята из любого региона России. Прием был завершен 14 июля. Документы подали более 3,2 человек. На каждое место в школе претендуют по 6 человек.

- Проводим приемную кампанию - тестирование продлится до 26 августа, - директор Технолицея имени Владимира Ивановича Долгих Екатерина Сизинцева. - В лицее смогут бесплатно учиться ребята, которые стали победителями и призерами регионального или заключительного этапов Всероссийской олимпиады школьников. Проводим встречи с ребятами и их родителями, чтобы окончательно принять решение по зачислению на стипендиальную программу.

Кстати, изначально планировалось, что преподавание будет вестись на двух языках - русском и (отдельно взятых предметов) английском. Но затем у абитуриентов появился спрос и на китайский. Его уже добавили в программу.

- На сегодняшний момент из числа носителей набрано почти 90% педсостава из Великобритании, США, Ирландии, Австралии, Колумбии, Аргентины, Южная Африка и Китай, - уточнила Сизинцева.