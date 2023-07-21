Малый бизнес Москвы в сфере спорта и отдыха: Уникальные салфетки для атлетов и экстремальный центр скалолазания

Компания GripWipes

Спортивная отрасль столицы активно развивается, предприятия производят спортивное питание, одежду и обувь, другие необходимые товары. Многие бизнесмены развивают физкультурно-оздоровительное направление и занимаются образованием в области спорта и отдыха. Поддержка города становится для них очень важным звеном успеха. Такую поддержку обеспечивает ГБУ «Малый бизнес Москвы» (МБМ). С его помощью желающие могут запустить свое дело и обеспечить ему дальнейшее развитие. Начинающим и действующим предпринимателям доступны консалтинговые услуги, бизнес-обучение для разных уровней подготовки, бесплатные онлайн-сервисы на портале mbm.mos.ru для оптимизации и упрощения бизнес-процессов.

Результаты этой работы отражаются в статистике. На сегодня в Едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства по Москве зарегистрировано более 9 тысяч юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, занятых в индустрии спорта. За три года их стало больше на 9,8%. И это несмотря на то, что фитнес-индустрия оказалась в числе наиболее пострадавших от пандемии отраслей. Некоторые столичные предприниматели поделились историями своих достижений.

ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ РАЗВИТИЯ

Среди тех, кто уже воспользовался помощью города, - компания GripWipes, выпускающая под своим брендом салфетки, пропитанные инновационным составом. Профессионалы пользуются ими, протирая обувь при игре в баскетбол, мини-футбол, волейбол, гандбол, большой теннис, пинг-понг, бадминтон, сквош.

«Проект стартовал в декабре прошлого года, - рассказал основатель компании Игорь Шевяков. - Мы запатентовали инновационный состав салфеток, который помогает обеспечить лучшее сцепление, стартовую скорость и устойчивость спортсмена, а также предотвращает возникновение травм во время тренировок и игр».

По его словам, возможностей для развития компании сейчас достаточно.

«Мы обращаемся за консультациями к специалистам ГБУ «Малый бизнес Москвы», участвуем в обучающих мероприятиях, так как МБМ предоставляет большой комплекс мер поддержки бизнеса», – уточнил Игорь.

скалолазный центр Rock Zona Boulder house

Своей историей поделилась Татьяна Пекарева, которая вместе с мужем открыла в столице скалолазный центр Rock Zona Boulder house для взрослых и детей. У супругов большой предпринимательский опыт, но они все равно хотят получать дополнительные знания для развития компании.

«Центру порядка 15 лет, но нам все равно не хватает новых знаний, – говорит Татьяна. –Участвуя в программе наставничества МБМ, мы анализируем, кто же все-таки наш клиент, какой средний чек посетителя скалолазного центра, просчитываем юнит-экономику. Уже частично с этой задачей справились. Нашли пробелы в продвижении, контекстной рекламе, работаем».

ПРОКАЧАЙ СВОЙ БИЗНЕС

Ярким примером развития бизнеса стал центр здоровья и красоты под брендом Los Island, которым управляет Наталья Рыжкова. Все началось около восьми лет назад с открытия фитнес-центра. Теперь для посетителей не только проводят индивидуальные тренировки и групповые занятия, но и оказывают услуги аппаратной и инъекционной косметологии, есть массажный кабинет.

«Компании очень важна и нужна поддержка от города не только на этапе становления, но и развития, - сказала Наталья. - В моем бизнесе заняты 25 человек. Я пошла на бесплатную программу “Прокачай свой бизнес вместе с наставником” и уже вижу результаты. Полученная информация помогла нам разработать новый сайт, мы выделили новые маркетинговые стратегии развития компании. А еще очень ценно находиться в сообществе предпринимателей с таким же бизнесом, общаться с ними на профессиональные темы и обмениваться опытом».

Бренд Los Island

Поддержку предпринимателям, работающим в спортивной индустрии, оказывают согласно целям и задачам нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

НА ЗАМЕТКУ

Подробнее о возможностях для открытия и ведения бизнеса в столице, действующих мерах поддержки предпринимателей можно узнать в центрах услуг для бизнеса в разных округах Москвы, а также по телефону: +7 495 225-14-14 и на портале МБМ.

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