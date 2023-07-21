В 2024 году в районе Соколиная гора появится новостройка для участников реновации

Фото: Департамент строительства г. Москвы

Новый домашний адрес получат переселенцы реновации в районе Соколиная Гора на востоке столицы. Квартиры для них строятся на 5-й улице Соколиной Горы, владение 21А.

«В следующем году введут в эксплуатацию жилой дом для переселения по программе реновации, - сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов. - В здании уже возводится надземная часть».

ЧТО СДЕЛАЮТ

Жилой дом из двух секций разной высоты с подземной автостоянкой будет таким:

- система вентилируемого фасада с отделкой под кирпич;

- на фасаде - корзины для кондиционеров;

- входы - с витражным остеклением;

- 187 квартир (однокомнатных – 65, двухкомнатных – 76, трехкомнатных – 32, четырехкомнатных – 14). Шесть квартир - для маломобильных жильцов. В них увеличат ширину коридоров и поставят специальную сантехнику. Везде - готовая улучшенная отделка по стандартам реновации;

- нежилой первый этаж - на нем разместятся магазины, кафе, салоны красоты, сервисные службы, спортклубы, кружки и секции для детей;

- в вестибюле жилой части - колясочная, комната консьержа, кладовая для уборочного инвентаря, почтовые ящики;

- грузопассажирские лифты с визуальной и тактильной информацией;

- вход в жилой дом, пол вестибюля и лифтового холла на первом этаже - в один уровень с поверхностью земли для удобства мам с колясками и маломобильных жильцов;

- около подъездов - плитка с шероховатой поверхностью для защиты от скольжения в любое время года.

Во дворе - детская и спортивная площадки, места отдыха, деревья, кустарники и газоны.

ВАЖНО

Вся информация о реновации - в спецпроекте mos.ru.

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