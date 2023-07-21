«Мы активно строим парки»: Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв проверил готовность парка «Взлет» в Домодедово, который откроется 22 июля

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Уже завтра, 22 июля, в Домодедове откроется после благоустройства парк «Взлет» - зона отдыха, популярная не только у жителей микрорайона Авиационный, но и всего города. Накануне открытия губернатор Московской области Андрей Воробьёв проверил готовность объекта и пообщался с местными жителями.

- Мы активно строим парки, сейчас их 184. И дальше - большая программа, - рассказал Андрей Воробьёв. - Каждый год открываем по 10-12 - это территории от 30 до 180 га. Конечно, преображается все вокруг - там можно отдыхать, заниматься спортом, есть места для малого бизнеса, для услуг - тренеры, прокат, все, что касается торговли, ресторанов, кафе. Задача - чтобы в каждом городском округе, небольшом населенном пункте был сквер или парк.

Губернатор напомнил, что параллельно развивается и программа «Парки в лесу», которую поддержал Президент России. В природных зонах без ущерба для окружающей среды приводят в порядок площадки, где могут отдыхать местные жители.

- Раньше это были, в том числе, заброшенные территории. Сейчас мы их благоустраиваем. Это принципиально важно для Подмосковья, где 43% - лес. Хочется, чтобы было чисто, безопасно и доступно для жителей.

Еще один важный вопрос - не просто благоустроить парк, но наполнить его жизнью, в том числе сделать местом городской активности.

- Нам очень важно, чтобы жизнь каждого парка была содержательной. Во «Взлете» хватает места и для детей, и для взрослых, много различных спортивных возможностей - волейбол, баскетбол, теннис, футбол - все, что хочешь. Уже сейчас в парке достаточно много людей, а завтра, в день открытия, будет еще больше.

Работы по благоустройству стартовали в марте прошлого года и охватили территорию в 35 гектар. Привели в порядок спортивный клуб «Авиатор», часть леса у пруда Лесной.

- Это шестая по счету парковая территория в округе, - напомнила директор парка Юлия Смирнова. - Она граничит с аэропортом Домодедово. Основной точкой притяжения является пруд Лесной с видом на взлетающие самолеты.

Впрочем, о тех, кто хотел бы в парке максимальной тишины, тоже позаботились. Помимо системы велодорожек и пешеходных тропинок, а также детских и спортивных площадок, пляжа и навеса с качелями во «Взлете» создана зона тихого отдыха с выходами к воде.

В течение 2023 года в Московской области благоустроят 11 парков. 5 из них уже сданы. («Взлет» будет шестым).

«За 9 лет количество парков в Московской области увеличилось более чем в 7 раз, - сообщили в пресс-службе Губернатора и Правительства Московской области. - В 2014 году в регионе их было 25, сегодня - уже 184».