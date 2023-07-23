Дворец милосердия за шереметьевский счет: откуда в Склифе призраки и какие революционные открытия совершили местные врачи

23 июля НИИ Склифосовского отмечают 100-летний юбилей Фото: Евгения ГУСЕВА

Клиника принимает по 70 тысяч пациентов в год. В больнице под 1000 коек, работают 3000 человек. Как появилась легендарная больница — в материале сайта KP.RU.

В ПАМЯТЬ О ЛЮБИМОЙ

А началось все с любви. Трагической. Завсегдатай светских пиров, мот и транжира граф Николай Шереметев увидел крепостную Прасковью Ковалеву (псевдоним Жемчугова). Она была актрисой в театре его отца — Петра Шереметева — в усадьбе «Кусково».

После той встречи графа-повесу будто подменили. Окружение от него отвернулось: не хотели знаться с человеком, который вознамерился взять в жены крепостную (благословение на это Шереметев будет просить лично у императора).

В 1792 году в честь своего дня рождения граф велел заложить здание «каменной гошпитали» и богадельни, чтобы там могли опекать его старых крепостных (у семьи было как минимум 150 тыс. душ) и неимущих Москвы. Так на него повлияла Прасковья, которая по себе знала, как тяжело приходится человеку не голубых кровей. Проект получил название Странноприимный дом (Большая Сухаревская площадь, 3, стр. 1, м. «Сухаревская»). От слова «странник»: в христианстве помощь таким людям считается важнейшим показателем попечения о ближнем.

Первый проект был утилитарным. В 1803 году Прасковья умирает после родов — организм был ослаблен туберкулезом. В память о возлюбленной граф решает превратить богадельню в памятник. Нанял итальянского архитектора Джакомо Кваренги. Тот многое переделал (не в ущерб практичности) и создал «дворец милосердия», как его величали современники.

Шереметев год не дожил до открытия в 1810 году. Но сделал все, чтобы его творение могло существовать дальше. Продал особняки в Москве и Петербурге, распорядился, чтобы на доходы села Молодой Туд Тверской губернии впредь содержали проект. Доходы от села по современным меркам звучит скупо. Но в то время это был развитый край ремесленников и лесорубов.

ПРЕДСВАДЕБНАЯ ЛОТЕРЕЯ

В Странноприимном доме было 100 коек для больных и 50 для персонала. Управляла им коллегия, возглавлял которую обязательно знатный человек — должность была выборная. Денег ни за какую помощь никогда не брали. Когда вырос сын Шереметева и Ковалевой-Жемчуговой Дмитрий, он стал попечителем дома. Дмитрия не видели на светских раутах, зато молва о его добрых делах неслась далеко за пределы Москвы. Ходила поговорка: «жить за шереметевский счет».

Отделение кардиохирургии НИИ Склифосовского переоборудовали в отделение для больных коронавирусной инфекцией. Фото: sklif.mos.ru

За сто лет существования Странноприимного дома его благотворительностью воспользовалось примерно 2 миллиона человек. В бюджете были траты не только на опеку: еще и на выкуп из долговых тюрем, похороны бедняков, выплаты нуждающимся и на приданое неимущим и осиротевшим.

Почившая Прасковья Ковалева, будучи сама крепостной, знала, сколь тяжко приходится бесприданницам. Во дворце милосердия для девушек устраивали лотерею: тянули жребий, по которому можно было выиграть от 50 до 500 рублей (годовая пенсия в 1865 году была 125 рублей). Участницы обязаны были венчаться в храме Живоначальной Троицы при Странноприимном доме.

Сейчас в пышном дворце дирекция НИИ Склифосовского, лаборатория и научная часть. Человеку с улицы попасть можно только с экскурсий в Международный день охраны памятников (18 апреля) и Международный день музеев (18 мая). Правда, Склиф не всегда присоединяется к этим акциям.

Еще один вариант — прийти на службу в Троицким храм, который расположен в Странноприимном доме. Литургия каждое воскресенье с 08:00. В советские годы тут было приемное отделение и гардероб. В наши дни реставраторы восстановили убранство храма. Считается, что у ангела под куполом внешность Прасковьи Жемчуговой.

ПЕРВАЯ СКОРАЯ

После революции Странноприимный дом потерял свое имя и несколько лет был просто горбольницей. Только в 1923 году решено организовать Институт неотложной помощи, которому присвоили имя Склифосовского, который, кстати, тут никогда не работал (см. «Справку»). Было это 23 июля.

Чуть раньше с подачи Александра Пучкова при больнице создают первую в Москве общегородскую скорую помощь. Единственная на столицу машина стояла на Миусской площади (между м. «Белорусская» и «Новослободская»): при Склифе не было гаража.

У большой станции был мотив: собрать в одном месте экстренных пациентов со всего города, чтобы врачи в таком потоке смогли выработать методики. Станцию выделили из состава института в 1940-м. Сейчас она носит имя Пучкова.

Напротив базируется Центр медицины катастроф — «медицинский спецназ». В каждом реанимобиле запас медикаментов на 25 пострадавших. Главный врач в машине — анестезиолог-реаниматолог. Он высококлассный специалист (попасть на работу очень сложно, берут только по рекомендации) и командир от медицины на месте ЧП. Именно он решает, сколько нужно бригад скорой помощи и распределяет подоспевшие на помощь обычные скорые.

Сама же клиника Института подготовлена к массовым поступлениям пострадавших. Сюда везли раненых после после подрыва «Невского экспресса», пожара в пермской «Хромой лошади», терактов в метро, на «Дубровке» и аэропорту «Домодедово».

Сейчас Институт Склифосовского единственный в Москве многопрофильный стационар экстренной помощи. Здесь занимаются проблемами неотложной хирургии, реанимации, сочетанной и ожоговой травмы, неотложной кардиологии и острых отравлений.

ПОД СЕНЬЮ МАСОНСКОГО ЗНАКА

Как и любое старинное место Москвы Склиф оброс сонмом легенд. Нелюбимая байка врачей, что лунной ночью можно встретить призраков людей, которых не смогли спасти. Добрая версия легенды гласит, что призрак тут всего один. Это дух сердобольной Прасковьи Жемчуговой, которая помогает выздоравливать. Правда, актриса умерла в Петербурге, а не Москве, так что есть неувязочка.

Странноприимный дом. Фото: wikimedia.org

В парке на территории медгородка можно повстречать седовласого старца. Дедуля ни с кем не разговаривает, но не отказывается от милостыни. Изредка подскакивает и начинает обходить территорию и бубнить счет шагам. Значит вскоре в больницу привезут важного пациента.

Будете у Странноприимного дома, обратите внимание на главный вход со стороны Садового. За всем наблюдает всевидящее око, оно же лучезарная дельта — масонский символ. Он обозначает бога, который наблюдает за делами ордена. Шереметьев, как и архитектор Кваренги были членами масонской ложи.

НА ЗАМЕТКУ

Счет научным работам открытиям врачей Склифа давно идет на тысячи. Вот несколько знаковых.

Главный хирург Сергей Юдин (1891 — 1954) разработал операции по создания искусственного пищевода. Впервые в мире перелил погибающему свежезаготовленную трупную кровь. Эта методика спасали тысячи раненных во время Великой Отечественной.

Физиолог Сергей Брюхоненко (1890 — 1960) создал первый в мире аппарат искусственного кровообращения.

Счет научным работам открытиям врачей Склифа давно идет на тысячи. Фото: sklif.mos.ru

Основоположника трансплантологии и отца кардиохирургии Владимира Демихова (1916 — 1998) ряд коллег считали шарлатаном. Он пересаживал собакам сердца и уверял, что также можно сделать и с человеком. Его монография по трансплантологии стала первым в мире руководством по пересадке. Но первыми труды оценили и применили на Западе.

КТО ТАКОЙ СКЛИФОСОВСКИЙ

Николай Васильевич Склифосовский (1836 — 1904) — уроженец Херсонской губернии. Выучился на врача в Москве. Наблюдая за первой операций во время учебы упал в обморок. Наркоз в те годы не использовали, жуткие крики пациента шокировали студента. Возможно поэтому состаявшийся ученый много внимание уделял анестезии. Одним из первых применил местный наркоз — тогда это был раствор кокаина. Заслуга Склифосовского и в мощной пропаганде антисептики — в самом широком смысле. Тогда к идеям разделения потоков на «чистых» и «гнойных» больных прислушиваться не хотели. Медработники не утруждали себя лишней стерилизацией инструмента, чистой одеждой в операционных и правилами обработки ран.

Николай Васильевич Склифосовский. Фото: wikipedia.org

Несколько университетов Царской России избрали Николая Васильевича профессором, определяли руководить факультетами и учебными заведениями. Склифосовский участвовал в четырех военных кампаниях, работая в перевязочных пунктах, военно-полевым хирургом. Получил колоссальный опыт, который отразил в своих научных трудах. Считается одним из отцов русской стоматологии. С его подачи эту науку включили в университетскую программу.

Последние годы жизни страдал от последствий мозгового инсульта. Поселился в своей усадьбе Яковцы неподалеку от Полтавы и занялся садоводством. Через четыре года — скончался, похоронен в Полтаве.

БЫЛ СЛУЧАЙ

«Короче, Склихософский»

Фраза героя Юрия Никулина в «Кавказской пленнице» ушла в народ. А ведь легендарный комик и сам был пациентом Склифа. В 1949 в цирк привели коня по кличке Лапоть. У него были короткие ноги и длинное тело. Во время представления на нем катался Никулин. Ретивый горбунок скинул клоуна и затоптал копытами.

Ответственной за Лаптя была Татьяна Покровская — она занималась при конюшне, где держали животное. Чувствуя вину, она стала навещать Никулина в больнице Склифосовского, а через полгода они поженились и жили вместе 47 лет.

КСТАТИ

Телеэпопею «Склифосовский» (уже снимают 11-й сезон), которая повествует не только о буднях врачей, но и их бурной личной жизни, в самом НИИ не снимали. Киношная клиника воссоздана в пустых цехах завода ЗИЛ.

Фото: кадр из сериала «Склифософский»

Настоящие сотрудники к сериалу относятся снисходительно. Много как простых ляпов (хирург готовится к операции и во всем стериальном идет курить, во время операции на шее носят фонендоскопы), так и тех, которые в жизни бы привели к гибели пациента. Авторы сериала парируют: хотим признаться в любви всем врачам и показать их героический труд. А на экране, ясно дело, условности…