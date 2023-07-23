Пострадавшие в аварии в ТЦ «Времена года»: «Мы боялись потерять сознание и упасть в кипяток»

Из-за прорыва трубы с горячей водой 22 июля в московском ТЦ «Времена года» на больничной койке оказались десять человек. Фото: Агентство городских новостей МОСКВА

Из-за прорыва трубы с горячей водой 22 июля в московском ТЦ «Времена года» на больничной койке оказались десять человек. От ожогов и болевого шока скончались четыре женщины: Галия, Нурзада, Татьяна и Светлана. Делом занимается Первое управление по расследованию особо важных дел ГСУ СКР Москвы. Виновникам трагедии грозит до десяти лет лишения свободы.

KP.RU пообщался с племянница одной из пострадавших — 62-летней Айман Ибрагимовой. Женщина работала в «Глобус Гурмэ» — супермаркете, в служебных помещениях которого и рванула труба. Кроме ожогов у женщины сломано предплечье. Собеседница рассказала:

— Этот магазин считается хорошим местом: работы меньше, чем в эконом-супермаркете где продавцы и за кассой сидят и полы моют, и продукты выставляют. А здесь у каждого свое занятие: кто овощи перебирает, кто в цеху. Платили до 45 тысяч если два через два работать. Айман устроилась пекарем. Когда все началось, они были в своем цеху — забрались на столы, на которых продукты режут. Испугались, что если сами не побегут, за ними уже никто не придет. А все же женщины уже немолодые (напарнице Айман 57 лет), боялись, что потеряют сознание от пара и упадут в кипяток.

В продуктом работало много уроженцев Киргизии, а также приезжих из Дагестана и других регионов России. Некоторые работали семьями.

— С погибшими сотрудницами Айман не сильно общалась — они работали на других участках. Вспомнила только, что погибшая Татьяна — ей 47 лет — буквально в начале лета устроилась на работу, приехала из Подмосковья. У 34-летней Нурзады двое маленьких детей. 66-летняя Галия и 47-летняя Светлана работали на кухне, где готовую еду на продажу в магазине делают.

Среди возможных версий ЧП сейчас обсуждают такие варианты: лопнул шов от некачественной сварки на трубе либо это заводской брак коммуникаций.

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