В сентябре откроют мост через реку Пехорка

Фото: Алексей ШАНИН/Информцентр правительства Москвы

Московский скоростной диаметр (МСД) рассекает столицу с севера на юг (от М11 «Нева» на Санкт-Петербург до М2 «Крым») с выходом на строящуюся высокоскоростную трассу М12 «Москва - Нижний Новгород - Казань». Как раз сейчас завершается строительство моста через реку Пехорка, который соединит скоростной диаметр с трассой на Казань.

«Протяженность северного направления МСД составляет свыше 120 км (40 км по прямой), всего будет возведено более 80 искусственных сооружений. Общая строительная готовность северного участка - 94%, - сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов (на фото). - Строительство поделено на 11 этапов, на девяти из них работы уже завершены, еще на двух - подходят к концу. Один из них - это мост через реку Пехорку, который позволит соединить МСД с автомобильной дорогой «Москва - Нижний Новгород - Казань». Строительная готовность моста составляет 85%».

Фото: Алексей ШАНИН/Информцентр правительства Москвы

Сейчас проводится установка металлического барьерного ограждения, устройство фундаментов и шумозащитных экранов, укладка асфальта и благоустройство территории.

«Уже в августе мы планируем ввести объект в эксплуатацию, в сентябре запустить движение. Отмечу, что объект мы введем ранее контрактных сроков примерно на полгода», - добавил Загрутдинов.

«Завершаются строительные работы еще на одном отрезке северного участка МСД от улицы Лухмановская до Зенинского шоссе. Общая готовность объекта около 90%. Завершить здесь строительные работы мы также планируем уже в этом году», - заключил Загрутдинов.

Северный участок МСД соединит крупные магистрали, обеспечит транспортной связью четыре административных округа Москвы: Северный, Северо-Восточный, Восточный, Юго-Восточный и 26 районов города.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Работы на пешеходном переходе на Лермонтовском проспекте почти завершены

Строительство пешеходного перехода на Лермонтовском проспекте выходит на завершающий этап.

«В настоящее время ведутся работы по гидроизоляции стен пандусного схода № 2, по гранитной облицовке стен и пола схода, а у тоннельной части - по керамогранитной облицовке. Кроме того, проводится монтаж внутренних инженерных систем и отделка внутренних помещений пешеходного перехода», - отметил Рафик Загрутдинов.

Новое сооружение обеспечит безопасное и непрерывное прохождение граждан, в том числе маломобильной группы населения, через Лермонтовский проспект в сторону станции «Косино» Таганско-Краснопресненской линии метрополитена и остановочного пункта Рязанского направления МЖД.

Протяженность подземного перехода более 47 метров, ширина четыре, а высота - 2,3 метра. Со стороны Лермонтовского проспекта и платформы «Косино» Рязанского направления Московской железной дороги разместятся лестничные сходы и пандусы для маломобильных групп населения, общая длина которых превышает 140 метров. В отделке будет применяться гранитная плитка.