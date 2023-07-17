В Москве строят и проектируют около 100 православных храмов

Некоторые могут стать точками притяжения для туристов. Фото: Алексей ШАНИН/Информцентр правительства Москвы

В Москве на Гоголевском бульваре с 14 июля открылась фотовыставка «Храму быть. Москва созидает святыни и хранит традиции». Акция посвящена 13-летию Программы строительства храмов шаговой доступности в Москве.

МЕСТО ДОБРЫХ ДЕЛ

«Мы хотели, чтобы каждый москвич имел возможность в шаговой доступности посещать храм, - отметил депутат Госдумы, советник мэра столицы и Патриарха Владимир Ресин. - Многие объекты уже сданы и освящены, некоторые еще предстоит освятить. Но работы очень много. Наша цель - не просто строить, а создавать приходы. Конечно, в этой работе принимают участие и крупные структуры, но основа всего - прихожане, люди, которые помогают».

Известный в Москве градостроитель отметил, что за годы советского правления столица переместилась с первого сразу на последнее место по количеству храмов на 1000 жителей. Поэтому если изначально программа была рассчитана на 200 храмов, то сейчас пересматривается в большую сторону.

«Да и Москва стала больше. Поэтому 200 храмов для столицы - это маловато. Сегодня мы уже построили больше 120 храмов. Выставка, которую сегодня открываем, направлена на то, чтобы горожане просвещались и могли видеть своими глазами то, что было сделано для них. Уверен, что некоторые храмы превратятся в туристические точки притяжения», - сообщил Владимир Ресин.

Владимир Ресин считает, что храмы в столице должны быть в шаговой доступности горожан. Фото: Алексей ШАНИН/Информцентр правительства Москвы

«Вы видите, как украсились наши районы благодаря храмам, как преобразилась наша Москва. Но самое главное, что вокруг храмов у нас создаются очень сплоченные приходы. Храм оказался не только местом, где производят богослужения, но и местом добрых дел, - сообщил руководитель Департамента национальной политики и межрегиональных связей Москвы Виталий Сучков. - Эта выставка немного отличается от тех, которые департамент организовывал ранее. Если раньше мы показывали жизнь социальных приходов, то сейчас вы видите архитектурное разнообразие храмов и не только тех, которые построили, но и тех, которые отреставрировали».

«МЫ РЯДОМ»

«Программа строительства православных храмов в Москве существует не только для воссоздания архитектурного облика города, но и формирования полноценных духовно-просветительских центров. Они выполняют важную функцию - доносят до представителей разного поколения то, ради чего мы живем, ради чего идем на жертвы, какой смысл у всего этого, - пояснил исполняющий обязанности председателя Финансово-хозяйственного управления Русской православной церкви иеромонах Никандр. - Сейчас в строительстве и проектировании находится порядка 100 храмов. Каждый такой объект активно участвует в гуманитарной миссии, закрывая потребности фронта: солдатам передают лекарства, технику. Это помогает бойцам чувствовать, что мы рядом».

По словам священнослужителя, строительство храмов осуществляется за счет внебюджетных средств. При этом поддержку проектам оказывает правительство Москвы.

«Для возведения храмов бесплатно выделяются участки, органы исполнительной власти оказывают поддержку на всех этапах строительства. Средства же, на которые проекты реализуются, благотворительные. Их жертвуют жители, которые ощущают, что будущий храм - не только место молитвы, но и место духовного возрастания», - сказал иеромонах Никандр.

Храм Державной иконы Божией Матери в Чертанове. Фото: Алексей ШАНИН/Информцентр правительства Москвы

Напомним, программа строительства православных храмов в Москве стартовала в 2010 году. Для сбора средств создан благотворительный фонд «Поддержки строительства храмов города Москвы», сопредседателями попечительского совета которого являются мэр Москвы Сергей Собянин и Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.