Собянин: 90% онкологических заболеваний в Москве лечатся современными препаратами

Мэр обсудил с депутатами Госдумы развитие помощи онкобольным в столице Фото: Иван МАКЕЕВ

Новый лечебно-диагностический комплекс Московского клинического научного центра (МКНЦ) имени Логинова на шоссе Энтузиастов в понедельник, 24 июля, посетили председатель Государственной думы Вячеслав Володин, мэр Москвы Сергей Собянин и депутаты Госдумы. Во время обсуждения нового стандарта онкологической помощи в столице мэр рассказал о том, что уже сделано.

«Мы изменили полностью маршрутизацию и создали пять центров, которые занимаются онкологическими заболеваниями, - напомнил Собянин. - Это пять центров под диагностику, химиотерапию, хирургию и последующее наблюдение».

Мэр уточнил, что пациент такого онкоцентра постоянно находится под наблюдением врачей. Действующий с 2019 года в столице новый стандарт онкологической помощи жителям позволяет им получать современную лекарственную терапию. Такой закон был принят ранее Госдумой.

«Москва первая ввела эти стандарты, и сегодня превышает их - 90% онкологических заболеваний уже лечатся современными препаратами», – уточнил Собянин.

По его словам, в столице продолжается обновление онкоклиник. При этом их здания не только ремонтируются, но ещё строятся дополнительные. Среди таких проектов - возведенный недавно лечебно-диагностический комплекс центра Логинова и запланированный новый корпус для городской онкологической больницы №62.

«Для нее сейчас строится новый клинический центр в «Сколково», - сообщил Собянин. - Другие корпуса либо отстроены заново, либо реконструированы».

ЧТО СДЕЛАНО

На восьми этажах нового лечебно-диагностического комплекса центра имени Логинова разместились:

- 633 койки, включая 455 коек круглосуточного стационара, 38 коек реанимации и интенсивной терапии, 120 коек дневного стационара, 20 коек стационара кратковременного пребывания;

- операционный блок с 18 операционными, в которых установлены наркозные аппараты, анестезиологические мониторы и транспортные аппараты искусственной вентиляции легких;

- медтехника для лучевой терапии, а также всех видов помощи от диагностики до высокотехнологичного лечения и диспансерного наблюдения - всего более 40 тысяч единиц различного оборудования.

Первых пациентов новый комплекс готовится принять этим летом.

КСТАТИ

Для больных с онкологией в столице также созданы:

- в больнице Боткина, больнице имени Буянова и в больнице в Коммунарке - эндоскопические центры с высококачественным оборудованием экспертного класса для раннего выявления и профилактики колоректального рака и рака желудка;

- в центре Логинова, в больницах Боткина и №62, в больнице в Коммунарке, онкологической больнице №1 - патоморфологические лаборатории;

- сервис «Московский городской канцер-регистр» с информацией о пациентах с подтверждённой онкологической болезнью;

- проект «Персональный помощник» для жителей с подозрением на рак или с уже подтвержденным онкологическим диагнозом.