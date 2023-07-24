Проведем выходные в активном режиме!

Фото: Агентство «Москва»

В этом году полюбившийся горожанам проект «Спортивные выходные» празднует трехлетие. В 2020 году, когда были сняты ковидные ограничения, в парках на юге Москвы стали проходить бесплатные тренировки для всех желающих. Эта инициатива Департамента спорта и центров госуслуг «Мои документы» превратилась в масштабную программу: в городе сейчас уже 26 площадок, где под руководством профессиональных тренеров тысячи москвичей занимаются растяжкой и йогой, танцевальным и функциональным тренингом.

Узнать расписание и записаться на занятия можно в любом офисе «Мои документы». Большинство участников проекта делают это на сайте. «Спортивные выходные» проходят в парках, музеях-заповедниках «Коломенское» и «Царицыно», на ВДНХ, в Доме культуры «ГЭС-2». Тренировки доступны и в онлайн-формате на ютуб-канале проекта. Сторонники здорового образа жизни, посмотрев видео, могут самостоятельно заниматься тем же, чему тренеры проекта обучают на открытых площадках Москвы. Также на сайте проекта в будни по утрам транслируется зарядка, в определенные дни проводится вечерняя онлайн-медитация. Все эфиры сохраняются, что позволяет заниматься в удобное время.