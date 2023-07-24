Ирек Файзуллин, глава Минстроя России: «Каждый житель своего города — патриот»

Сегодня на всероссийском форуме «Развитие малых городов и исторических поселений» состоялось награждение лучших проектов создания комфортной городской среды в малых российских городах. В работе форума приняли участие министр строительства и ЖКХ России Ирек Файзуллин и министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков.

В приветственном слове Ирек Файзуллин поблагодарил участников и организаторов мероприятия за возможность проведения такого важного и масштабного события: «Сегодня мы подводим итоги второго конкурса проектов создания комфортной городской среды. Каждый житель своего города — патриот. И, конечно, он хочет, чтобы развитие общественных пространств происходило рядом с его домом. Именно такую возможность дает программа формирования комфортной городской среды».

Наград форума удостоены два проекта, которые развиваются при поддержке компании ЕвроХим в городах Ковдор (Мурманская область) и Котельниково (Волгоградская область). «Комсомольская правда» о них писала неоднократно. Общая стоимость обоих проектов – свыше 220 миллионов рублей, большая часть этой суммы является грантами победителей форума «Развитие малых городов и исторических поселений».

Комплексное благоустройство эко-парка «Аксайская дубрава» в Котельниково осуществляется в рамках реализации социально-культурного проекта «Котельниково – земля героев», благоустройство улицы Ленина в Ковдоре – в рамках реализации социально-культурного проекта «Ковдор – столица Гипербореи».

Концепция благоустройства первого этапа парка «Аксайская дубрава» уже становилась победителем Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях в 2022 году. Главная идея проекта – создание уникального эко-парка, отражающего красоту и аутентичность степного ландшафта, самобытность города Котельниково, окружающей его природы, культуры и образа жизни горожан. Работы по благоустройству начались в апреле 2023 года, полностью завершить проект планируется в 2027 году.

Концепция благоустройства первой очереди площади «Ковдорский магнит» также становилась победителем Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях в 2022 году. Проект комплексного благоустройства улицы Ленина в ансамбле с площадью Ленина направлен на дальнейшую популяризацию бренда «Ковдор – столица Гипербореи», развитие промышленного туризма, создание безопасного пространства для пешеходов и велосипедистов с учётом заполярного климата и природного контекста. Работы по реализации проекта начались в мае 2023 года, и должны быть завершены до конца текущего года.