Банды, серийники и воры в законе: Как в Подмосковье расследуют уголовные дела о самых опасных преступниках

«Убойные» дела - профиль Первого управления по расследованию особо важных дел ГСУ СК России по Московской области. Фото: ГСУ СК России по Московской области

В Московской области завершается расследование по банде, которая до 2019 года действовала на территории Подмосковья и соседних областей. «Северские». Более двадцати жертв. Шесть эпизодов с покушениями…

Так называемые «убойные» дела - профиль Первого управления по расследованию особо важных дел ГСУ СК России по Московской области. Следователи этого управления занимаются расследованием сложных, многоэпизодных уголовных дел в том числе о преступлениях организованной преступности, серийными преступниками.

25 июля - День сотрудника органов следствия. Накануне мы побеседовали с сотрудниками Первого управления подмосковного главка СК о специфике их работы.

3 ТЫСЯЧИ УГОЛОВНЫХ ДЕЛ В ГОД

Для начала немного цифр. Ежегодно следователи ГСУ СК России по Московской области завершают расследование и передают в суды более 3 тысяч уголовных дел. Более 2 тысяч из них по тяжким и особо тяжким преступлениям.

По статистике в течение последних трех лет неизменно растет количество уголовных дел о коррупционных преступлениях. Например, в 2022 году таких было 433 (и в общей сложности 500 обвиняемых). Особое внимание подмосковный СК уделяет и возмещению задолженности гражданам по заработной плате. По возбужденным делам оно составляет без малого 100%.

Но 1-е УРОВД, как мы уже говорили, в областном главке на особом счету. Этим следователям поручают самые сложные уголовные дела, с большим количеством эпизодов, вызвавшие большой общественный резонанс.

- Немногие регионы сталкивались с расследованием уголовных дел подобного масштаба, - рассказывает руководитель Первого управления по расследованию особо важных дел ГСУ СК России по Московской области полковник юстиции Антон Сероус. - Если говорить в цифрах, то только за последние несколько лет следователями нашего управления раскрыты и расследованы уголовные дела в отношении трех серийных преступников (их жертвами стали в общей сложности 22 человека), трех лиц, занимавших высшее положение в преступной иерархии - так называемых воров в законе. Также в суд направили 24 уголовных дела в отношении 87 членов организованных групп и банд (в общей сложности они в материалах дел фигурируют 156 эпизодов преступной деятельности).

Руководитель Первого управления по расследованию особо важных дел ГСУ СК России по Московской области полковник юстиции Антон Сероус. Фото: ГСУ СК России по Московской области

«ОРЕХОВСКИЕ» И «СЕВЕРСКИЕ»

Работа по бандам и ОПГ, члены которых после кровавых 1990-х скрывались и зачищали свидетелей, - предмет особой гордости «важняков» Первого управления. Чего только стоит расследование уголовных дел по нашумевшей Ореховской ОПГ, на счету которой десятки дерзких убийств на территории Москвы и Подмосковья. Недавно Московским областным судом оглашен приговор штатному киллеру Ореховкой группировки Сергею Фролову и шести его сообщникам. Фролов получил пожизненное, его подельники - от 10 до 19 лет колоний особого и строгого режимов.

- При упоминании организованной преступности у многих сразу в памяти всплывают образы из 1990-х - группировки, киллеры, совершенно отмороженные акции устрашения. Организованной преступности с тех пор стало меньше или они просто начали иначе себя вести?

- Действительно пик организованной преступности в привычном ее формате - банды, организованные группировки - выпал на 1990-е и начало 2000-х, - рассказывает Антон Сероус - Сейчас мы можем смело заявить, что основной массив уголовных дел по бандитизму - это именно отголоски деятельности банд тех лет. В 1990-е и нулевые процветал открытый, ярко выраженный рэкет, разборки, перестрелки. Сейчас преступления, которые совершаются организованной преступностью, - завуалированные, так скажем.

В качестве примера полковник юстиции Антон Сероус приводит деятельность уже упомянутой Ореховской группировки. Изначально их профиль, как и у других банд тех лет, - вымогательство, похищения, убийства коммерсантов, не желавших переписывать на бандитов доли в бизнесе, передел сфер влияния. Но после разгрома ОПГ, когда ее выжившие в криминальных войнах лидеры и рядовые бойцы ударились в бега, «ореховские» начали заниматься заказными убийствами, в том числе получая заказы «со стороны». Например, в деле того же киллера Фролова фигурируют эпизоды 2014-2016 годов - это было совсем недавно. Убийства бизнесменов, адвокатов и их телохранителей.

- Считается, что с развитием вспомогательной техники и криминалистики раскрывать преступления стало проще. А в чем состоят основные сложности при расследовании уголовных дел по бандам и организованной преступности?

В диалог вступает заместитель руководителя Первого управления по расследованию особо важных дел ГСУ СК России по Московской области полковник юстиции Вадим Хатунцев.

Заместитель руководителя Первого управления по расследованию особо важных дел ГСУ СК России по Московской области полковник юстиции Вадим Хатунцев. Фото: ГСУ СК России по Московской области

- Сложность расследований по бандам заключается в том, что они самым тщательным образом подходят к конспирации. Используется незарегистрированное или переделанное оружие, угнанные автомобили или машины без номеров. В таких делах много фигурантов, связь между которыми нужно установить и доказать, много различных экспертиз. Если мы говорим о помощи новых технологий, могу привести в пример расследование по банде «Северские», которое сейчас уже в стадии завершения. Улики, найденные на местах преступлений в разные годы, спустя какое-то время могут стать важным звеном большого расследования. В начале 2000-х после одного из убийств нашли оружие, из которого был застрелен человек. Через несколько лет в ходе осмотра по другому убийству, обнаружили брошенную перчатку. Спустя годы в ходе проведения молекулярной генетической экспертизы удалось выявить генотипы, установить их личности и причастность к банде «Северские».

Ее лидер был задержан в декабре 2019 года. Сама же банда была создана в 1997-м. За эти двадцать с лишним лет в ее состав входило не менее 18 человек. Действовала на территории Сергиево-Посадского района Подмосковья - вымогали деньги у предпринимателей, тех, кто отказывался платить - убивали. Всего доказаны убийства 23 человек (18 эпизодов), покушения на убийства 6 человек (5 эпизодов), приготовление к убийству 1 лица. Плюс - хранение оружия, боеприпасов, взрывчатки.

КОГДА ПОМОГАЮТ СТАРЫЕ УЛИКИ

По поручению руководителя Следственного комитета России Александра Бастрыкина все территориальные управления проводят ревизию нераскрытых преступлений прошлых лет. И тут как раз на помощь приходят новые технологии, доступные современным криминалистам. Многих ныне вполне обычных экспертиз не существовало в природе еще каких-то 10-12 лет назад. Плюс мощно развились и внутренние информационные базы.

Пример. Следователь Первого управления по расследованию особо важных дел ГСУ СК России по Московской области полковник юстиции Анна Овчинникова получила из архива уголовное дело о зверском убийстве семи человек в деревне Псотино под Луховицами. В феврале 2002 там нашли трупы выпивох-супругов, а в соседнем доме - еще пять тел, включая 8-летнюю дочь хозяйки. Некоторых зарубили топорами, остальных - зарезали. Разбираясь с уликами, Овчинникова обратила внимание, что на месте была найдена бутылка с отпечатками пальцев, которые так и не были идентифицированы.

- Отпечатки были направлены экспертам для проверки и сравнения дактилоскопических следов с имеющимися в базе, - рассказывает Анна Овчинникова. - Ответ поступил через сутки. След на бутылке совпадает с отпечатками 49-летнего жителя Ставропольского края. В 2002 году его не было в базе, но позже он дважды был судим, поэтому «пальчики» засветились. Следствие возобновилось. Мужчину доставили к нам и на допросе он дал признательные показания.

Анатолий Марков рассказал, что двадцать лет назад его занесло под Луховицы с товарищем по стройке. Одна из местных женщин пригласила в гости. У Маркова к хозяйке возникли определенные симпатии. Но затем случился конфликт с мужчинами, сидевшими за столом. В ходе ссоры Марков схватил топор, его товарищ - нож. Так они расправились с тремя оппонентами. Хозяйка дома спала пьяная в соседней комнате. Ее убили, чтобы избавиться от ненужного свидетеля. Следом расправились и с ее 8-летней дочкой. Потом вспомнили, что муж с женой из дома напротив заходили ненадолго и тоже Маркова с приятелем могли запомнить. Поэтому отправились убивать и их.

- Спустя месяц после Маркова был задержан второй фигурант, - продолжает Анна Овчинникова. - Удалось построить маршрут их перемещений, направлялись запросы на нераскрытые убийства с характерными травмами. Так стали известны о еще пяти жертвах Маркова - в Москве и Рязанской области. В настоящее время двум подельникам вменяется 12 убийств.

Еще одного «гастролера» уже судят. Началом расследования по его «серии» стало нераскрытое убийство трех человек в подмосковном Хотькове. Это было в 1998 году. Когда выяснили личность подозреваемого, оказалось, что он, Андрей Головачев (сейчас мужчине 55 лет), уже получил пожизненное за три убийства в других регионах. А когда выяснили маршрут его перемещений по стране, в одну цепочку выстроилась целая кровавая «гастроль». У Головачева была одна фишка: переезжая в новый город, он снимал комнату и через несколько дней зверски убивал хозяев. Не жалел ни женщин, ни пенсионеров. Три убитых в Хотьково. Два в Дагомысе. По одному - в Хосте, Шахтах, Воронеже. 8 убийств за несколько месяцев 1998 года!

Фото: ГСУ СК России по Московской области

«ВОР ДОЛЖЕН СИДЕТЬ В ТЮРЬМЕ»

По двум из трех фигурантов дел по так называемой «воровской» статье («Занятие высшего положения в преступной иерархии», статья 210.1 УК РФ - от 8 до 15 лет), которые были переданы следователями 1-го УРОВД ГСУ СК России по Московской области в суд, уже вынесены приговоры. Подмосковный СК вообще стал одним из первых по стране, где была наработана практика расследований уголовных дел, возбужденных по этой статье.

Вор в законе «Циркач» (Олег Пирогов) приговорен к 8 годам и 3 месяцам колонии строгого режима. «Апакела» (Борис Петров) - 8 лет колонии строгого режима. Дело по «Васе Бандиту» (Игорь Кокунов), которого также обвиняют по той же статье, еще слушается.

- У расследований по «воровской» статье есть своя специфика? Как доказывается статус вора в законе, если справок на этот счет никто, понятное дело, не выдает?

- Нужно доказать, что человек не просто имеет статус вора в законе, но и совершал реальные преступления, - объясняет следователь Первого управления по расследованию особо важных дел ГСУ СК России по Московской области майор юстиции Сергей Баканов. - Только после этого образуется состав той самой 210-й статьи. Кто, где и когда его короновал, участвовал ли человек в воровских сходках (обычно на них решаются самые серьезные вопросы и многие такие «встречи» прерываются силовиками, - Авт.). Все это тоже нужно изучать и доказывать.

- Раньше считалось, что настоящий вор в законе не может не назвать себя вором в законе - чуть ли не автоматически лишится звания среди своих. Как ведут себя эти люди на допросах сейчас?

- После ввода этой статьи Уголовного кодекса они на камеру себя ворами не признают: ничего не знаю, не являюсь. По их внутреннему кодексу обман сотрудников правоохранительной системы наоборот в плюс.

- Какой эффект оказывает введение этой статьи и посадки таких преступных лидеров?

- Колоссальный! Воры в законе - лидеры преступного мира. Судебные приговоры, лишение этих людей свободы, обезглавливает систему. Если они теряют коммуникацию с криминалом, лишены возможности пользоваться мобильными телефонами и так далее, это очень серьезный удар по организованной преступности.

КСТАТИ

Кадровый вопрос

Откуда идет кадровая подпитка управления? Откуда берутся следователи по особо важным делам? В 1-м УРОВД подмосковного СК объясняют, что система предельно проста: в главк приглашаются на работу самые способные сотрудники территориальных отделов.

- В результате совместной работы по уголовным делам, которые расследуются на «территориях», следователи нашего управления тесно общаются с ребятами из местных отделов, - рассказывает полковник юстиции Антон Сероус. - Если руководитель следственной группы видит, что человек грамотно и профессионально проводит следственные действия, может самостоятельно организовать работу группы, на сотрудника обращают внимание. Есть практика, когда таких следователей временно прикомандировывают к работе следственной группы главка на какой-то другой территории, поручают конкретное расследование. Словом, в наше управление попадают лучшие из лучших.