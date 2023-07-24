Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв поздравил Егорьевск, Хотьково и Каширу с победой во Всероссийском конкурсе благоустройства городов

Фото: t.me/vorobiev_live

В России вот уже шестой год проводят конкурс на лучшие проекты благоустройства городов. (Он был запущен в 2018-м по инициативе Президента Владимира Путина). Самые интересные и оригинальные проекты получают гранты - деньги на реализацию. Во Владивостоке сегодня провели итоги конкурса этого года. Города Московской области регулярно подают свои заявки и входят в число победителей. Этот год не стал исключением. Грантами отмечены сразу три города - Егорьевск, Хотьково и Кашира.

К слову, специалисты подсчитали, что за все время во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды победили уже 40 (!) проектов, представляющих Подмосковье. А общая сумма выделенных на благоустройство региона грантов превысила 3 млрд рублей.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв напомнил о конкурсе во время традиционного еженедельного совещания с руководством областных министерств и главами муниципалитетов.

- Сегодня проходит подведение итогов конкурса по малым городам и историческим поселениям. Мы участвуем в нем уже 8-й раз, - рассказал губернатор. - Как все знают, благоустроенные набережные, центральные улицы исторических городов стали визитной карточкой многих подмосковных территорий. Мы вкладываем много сил в эту работу и очень ценим поддержку, которую оказывают Президент и правительство.

Министр благоустройства Михаил Хайкин доложил Андрею Воробьёву о результатах во время прямого включения с Дальнего Востока.

- У нас 3 территории выиграли конкурс в этом году - Егорьевск, Хотьково и Кашира. Мы получаем в общей сложности 270 млн рублей на реализацию проектов. Еще две территории - в Истре и Дубне - были отмечены благодарственными письмами за качественную проработку, - отметил Хайкин.

Министр отметил, что из 40 подмосковных проектов, в разные годы победившие в конкурсе, 23 уже реализованы.

- Изменения почувствовали более 2,5 млн человек. В ближайшее время мы открываем еще четыре пространства: в эти выходные в Пущине, в середине августа - в Кашире и Серпухове, а к 1 сентября - в Верее.

Итак, победители этого года.

Проект благоустройства сквера «60 лет Победы» и пешеходной зоны вдоль проспекта Ленина в Егорьевске одержал победу в категории «Малые города с населением от 50 до 100 тысяч человек». Он получил грант на 100 млн рублей.

Грантом на 90 млн рублей отмечен проект благоустройства Центральной площади Хотьково (Сергиево-Посадский городской округ) - победитель в категории «Малые города с населением от 20 до 50 тысяч».

На 80 миллионов рублей будет благоустроен центр Каширы. Ее проект выиграл в номинации «Историческое поселение». В Кашире будут приводить в порядок улицу Советская в исторической части города, сквера Краеведческого музея, Пушкинский сквер и Летний сад.