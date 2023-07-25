Для участников реновации в Измайлово начали строить жилой дом

Фото: Департамент строительства г.Москвы

На востоке столицы в Измайлово приступили к строительству жилого дома для переселенцев реновации. Его адрес - Никитинская улица, земельный участок 5.

«Сейчас проводятся работы по разработке котлована, - сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов. - Ввод в эксплуатацию предусмотрен в 2024 году».

КОНКРЕТНО

Новостройка из двух секций с подземной автостоянкой выглядит так:

- фасады - из навесных трехслойных стеновых панелей, облицованных керамическим кирпичом, а также с металлическими корзинами для кондиционеров;

- 210 квартир (однокомнатных – 105, двухкомнатных – 90, трёхкомнатных - 15). Везде - готовая улучшенная отделка по стандартам реновации;

- нежилые первые этажи - для размещения различной инфраструктуры, офисов и технических зон для обслуживания жилых домов. Здесь могут открыться магазины, кафе, салоны красоты, спортклубы, кружки и секции для детей;

- в вестибюле жилой части - колясочная, кладовая для уборочного инвентаря, почтовые ящики;

- лифты на 1000 кг и 400 кг с визуальной и тактильной информацией;

- системы охраны входа в здание, оповещения и управления эвакуацией при пожаре, пожарная сигнализация, видеонаблюдение.

Вокруг дома проведут благоустройство. Во дворе появятся две детские игровые площадки с качелями и горками. Для любителей уличного спорта поставят тренажеры, турники и брусья.

НА ЗАМЕТКУ

Вся информация о реновации - в спецпроекте mos.ru.

Подробнее о квартирах и домах для участников программы.