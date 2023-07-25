«Самые теплые слова признательности за вашу службу»: Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв поздравил военных 45-й бригады спецназа ВДВ с годовщиной ее образования

Фото: Пресс-служба Губернатора Московской области/Константин Семенец

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв приехал к военнослужащим 45-й бригады спецназа ВДВ, которая расположена в Кубинке, и поздравил с годовщиной образования подразделения. 45-я отдельная гвардейская бригада орденов Кутузова и Александра Невского ВДВ была сформирована в 1994 году. За эти годы десантники побывали во многих горячих точках, сейчас успешно решают боевые задачи в зоне специальной военной операции на Украине. Среди ее солдат и офицеров - 16 Героев России и еще более 4 тысяч награжденных государственными наградами за мужество и героизм.

- Мы стараемся постоянно быть на связи с опорными воинскими частями, которые дислоцируются в Подмосковье, - рассказал Андрей Воробьёв. - И сегодня прибыли в легендарную 45-ю бригаду спецназа ВДВ, чтобы поздравить с годовщиной образования соединения - 29 лет. Да и День ВДВ тоже не за горами. (Профессиональный праздник военно-воздушного десанта отмечается 2 августа, - Авт.). Поэтому примите самые теплые слова признательности за вашу службу, верность Отечеству.

Губернатор отметил, что власти Московской области, депутаты Госдумы от региона и местный бизнес помогает бойцам, участвующим в СВО, экипировкой и техническими средствами. 45-й бригаде ВДВ в течение последних полутора лет передавали автомобили, запчасти к автотранспорту, квадрокоптеры, беспилотники, комплекты одежды, оптику и многое другое.

Вместе с Андреем Воробьёвым десантников поздравил депутат Государственной Думы, член фракции «Единая Россия» Бекхан Агаев.

- Встретились с нашими героями, узнали, как обстоят дела на передовой из первых уст и какая нужна поддержка им и их семьям, - сообщил Агаев. - Все вопросы, которые мы получили, взяты на контроль, и мы обещаем сделать все возможное, чтобы обеспечить необходимую поддержку. Это наше выражение признательности и уважения за героизм бойцов и их преданность Родине.