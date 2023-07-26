В 2023 году в Ховрине построены поликлиники, две школы и детский сад

Фото: Департамент строительства г. Москвы

В каждом районе Москвы создаются комфортные условия для жизни, работы и отдыха. Одним из них стал Ховрино на севере столицы. В нем сегодня проживают более 92 тысяч человек. Им требуется в том числе и новая социальная инфраструктура - детсады, школы, поликлиники. В Департаменте строительства Москвы рассказали о том, что уже сделано и что ещё появится в ближайшее время.

ЗИМНИЙ САД НА ПЕРЕМЕНЕ

Новый учебный корпус возводится на Клинской улице около действующей школы № 1474. Пятиэтажное здание рассчитано на 500 мест для учеников 8-11 классов.

«Для удобства детей построен надземный переход, который соединяет оба здания», – сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

По его словам, полностью готовы монолитные конструкции здания, ведется отделка помещений и благоустройство около школы. Главным архитектурным украшением корпуса станет центральный атриум-трансформер. В нем можно устроить лекторий, кинотеатр, танцевальный или концертный зал. Ещё одна особенность здания - большое количество открытых и светлых пространств. Этого удалось добиться за счет просторных холлов, многочисленных витражных конструкций, прозрачных стеклянных перегородок, дверей и окон.

На первом этаже разместятся вестибюль с гардеробами, обеденный зал на 250 посадочных мест, зал для общешкольных мероприятий на 300 мест с эстрадой. На втором этаже - спортзал, универсальные кабинеты, зимний сад, а также автоматы с питанием и питьевые фонтанчики. Третий этаж отдадут под информационный библиотечный центр с местами для индивидуальных и групповых занятий, медиатекой, а также учебные кабинеты.

Учебный корпус на Клинской улице. Фото: Департамент строительства г.Москвы

На четвёртом и пятом этажах, помимо учебных кабинетов, будут созданы академический лабораторно-исследовательский комплекс, инженерный лабораторно-исследовательский комплекс, лаборантские, IT-полигон. Вокруг учебного корпуса высадят деревья, кустарники, цветы и газон.

В состав этой же школы войдет и новый трёхэтажный детсад на 350 детей, расположенный по адресу Клинская улица, 29. Здание было введено в эксплуатацию в середине июля. В нем будет работать 14 групп для малышей разных возрастов. Их оборудуют раздвижными трансформируемыми перегородками, с помощью которых пространство можно обустроить под разные потребности детей, например, тихий час или игры. На первом этаже уложат подогреваемые полы. В садике разместят кружковую комнату, музыкальный и физкультурный залы, бассейн размером три на шесть метров со специальным подъемником для детей с болезнями опорно-двигательного аппарата. В теплую погоду зарядки и праздники на свежем воздухе можно будет проводить на уличной спортивной и прогулочной площадках с навесами, лавочками и светильниками.

ДЛЯ ДОШКОЛЬНИКОВ И ПЕРВОКЛАССНИКОВ

Ещё один учебный корпус до конца этого года будет готов на Фестивальной улице. Здание рассчитано на 200 мест с дошкольным отделением на 150 мест

«Работы выполнены более чем на 80 процентов, - рассказал Загрутдинов. - Сейчас проводится отделка помещений и благоустройство территории».

Для школьного отделения выбрали вертикальное зонирование. На первом этаже разместят вестибюль, пункт охраны, обеденный зал, учебные кабинеты первых классов, игровую с возможностью разделения на два спальни и санузлы. На втором и третьем этажах появятся кабинеты 2-4 классов. Второй этаж также частично займёт актовый зал с артистическими и кладовой, спортивный зал с раздевалками и душевыми, инвентарной и тренерской. На третьем этаже будут работать учебные и универсальные кабинеты, а также библиотека.

Для дошкольников на первом этаже обустроят группы. Общими со школой будут медблок и пищеблок. На втором этаже, кроме групп, разместят музыкальный зал. На третьем этаже - физкультурный зал.

Учебный корпус на Фестивальной улице. Фото: Департамент строительства г.Москвы

ЗДОРОВЬЕ ПОД КОНТРОЛЕМ

Новая детская поликлиника на 320 посещений в смену была введена в эксплуатацию в марте этого года на Зеленоградской улице. Ее возводили в рамках Адресной инвестиционной программы Москвы. В здание в четыре этажа переехал филиал № 3 детской поликлиники № 133, который находился в старом корпусе 1968 года постройки. Благодаря строительству площадь детской поликлиники выросла в 2,7 раза. Плюс к этому в ней полностью обновили оборудование, открыли дополнительные кабинеты педиатров и врачей-специалистов, создали комфортные условия для медперсонала и пациентов.

Прием ведут педиатры, оториноларинголог, офтальмолог, невролог, травматолог-ортопед, детский хирург, врач ультразвуковой диагностики и другие специалисты. По новому московскому стандарту поликлиник кабинеты врачей распределены по этажам так, что в коридорах меньше собираются очереди.

Для диагностики и лечения было закуплено все необходимое, в том числе рентген, аппараты УЗИ и ЭКГ. Самые популярные обследования пациенты могут проходить максимально близко к дому. В ожидании приема они могут провести время в комфортных зонах с кондиционерами, кулерами с питьевой водой, телевизорами, мягкими диванами и креслами.

ВАЖНО

В Ховрино для развития социальной инфраструктуры ранее построили учебный корпус школы № 597 на 350 учеников на Петрозаводской улице, а также детский сад на 200 мест на Левобережной улице.

Кроме того, провели комплексную реконструкцию здания филиала № 5 городской поликлиники № 45 на Флотской улице.