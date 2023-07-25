В 17 квартале Некрасовки завершается благоустройство вокруг новой школы

Фото: Департамент строительства г.Москвы

Для жителей 17-го квартала Некрасовки на юго-востоке столицы построена новая школа.

«Около здания уже завершается благоустройство, - сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов. - Школа рассчитана на 1150 учащихся».

Корпус в три этажа разделили на две зоны – младшие классы на 700 учеников и основная школа на 450 учеников. Для школьных праздников и собраний обустроили два больших актовых зала на 420 и 270 мест.

«Спортивных зала в здании тоже два, что даст возможность проводить уроки в двух классах одновременно», – уточнил Загрутдинов.

Около школы разместили спортивное ядро с футбольным полем, площадками для тренировок и занятий, баскетбольной и волейбольной площадками, местами для отдыха и учебно-опытными площадками.

Фото: Департамент строительства г.Москвы

Напомним, в 17-м квартале Некрасовки создается крупный образовательный кластер для 2075 детей разных возрастов. На сегодня уже построены учебный корпус на 350 мест, два детских сада на 275 и 300 мест. Школа на 1150 мест будет полностью готова до конца этого года.

Создание качественных социальных объектов — важная часть развития районов и одна из основных задач, которая стоит перед городскими властями и застройщиками. Об этом неоднократно говорил мэр Москвы Сергей Собянин. С 2011 года построено свыше 900 социальных объектов. Их появление — часть сбалансированной программы по обеспечению районов школами, детскими садами, больницами и поликлиниками, объектами культуры и спорта.