«Уникальный вуз»: Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв и министр спорта России Олег Матыцин проверили ход строительства учебно-тренировочного комплекса МГАФК в Люберцах

Фото: Дмитрий Белицкий

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв и министр спорта России Олег Матыцин проверили ход строительства учебно-тренировочного комплекса МГАФК в Люберцах. Московская государственная академия физкультуры в этом году отмечает свое 92-летие. За все время вуз подготовил более 28 тысяч тренеров и профессиональных спортсменов, многие из которых ставили звездами мирового уровня. В их числе - хоккеисты Владимир Петров, Владислав Третьяк и Александр Радулов, фигурист Никита Кацалапов, баскетболист Виктор Хряпа, футболист Игорь Акинфеев, шестикратный паралимпийский чемпион по биатлону и лыжным гонкам Роман Петушков.

Новый комплекс, где будут готовить студентов, начали строить в 2020 году. Сейчас работы вышли на финишную прямую.

Андрей Воробьёв и Олег Матыцин осмотрели готовность основных площадок - крытый каток, бассейн для плавания и прыжков в воду, малый бассейн для обучения детей плаванию, залы хореографии и акробатики, тренажерный зал.

По планам новый комплекс академии заработает уже в сентябре-октябре 2023 года.

- Это уникальное высшее учебное заведение, которое находится у нас в Малаховке, в городском округе Люберцы, - рассказал Андрей Воробьёв. - Оно готовит преподавателей, учителей, специалистов по адаптивной физической культуре и реабилитации. Вы знаете, как жители Подмосковья, насколько востребована спортивная инфраструктура. В центре смогут заниматься и те, кто учится своему профессиональному ремеслу из 50 регионов нашей страны. И, самое главное - дети, которые живут вокруг.

Тренировки по плаванию, водному поло, прыжкам в воду, хоккею, фигурному катанию здесь будут проводить не только студенты МГАФК (в академии обучаются около 3 тысяч человек), но и национальные сборные. Также комплекс смогут посещать и жители муниципалитета.

Губернатор поблагодарил за содействие министра спорта.

- Мы осмотрели новый корпус. Здесь великолепный бассейн, лед, спортивные залы, вся инфраструктура, преподаватели. Благодаря вот этому партнерству, все, кто проживает здесь, имеют доступ и в парк, и на ледовый каток, и к уникальным методикам.

- Московская академия физической культуры является одним из старейших вузов нашей отрасли и, конечно, создание современной инфраструктуры привлечет больше внимание и абитуриентов, и, самое главное, жителей Малаховки, Московской области с точки зрения занятия спортом, - отметил Олег Матицын. - Мы сейчас пересматриваем профессиональные стандарты, чтобы студенты могли трудиться в общеобразовательных и в спортивных школах, а также в других спортивных организациях. Я думаю, это тоже будет значимо для области, когда даже студенты, не говоря о выпускниках, пойдут работать в отрасль.

Олег Матицын рассказал, что Министерство спорта планирует более тесно сотрудничать с Подмосковьем.

- В лице Андрея Юрьевича, Правительства Московской области я вижу очень надежных партнеров. Мы обсудили перспективы еще более тесного взаимодействия, надеюсь, что эти планы перерастут в конкретные результаты.

КОНКРЕТНО

- 167 спортивных объектов построили в Московской области за 10 лет.

- Это - 64 зала, 46 бассейнов, 36 катков и 21 спорткомплекс.

- 23 спортивных объекта реконструировали, 11 отремонтировали.

- Помимо этого были обустроены более 2,5 тысяч спортивных площадок - футбольных полей, хоккейных коробок, площадок для воркаута, скейт-парков и так далее.

- Еще 26 объектов будут построены и реконструированы до 2026 года (в том числе 9 ФОКов, 13 стадионов, легкоатлетический и футбольный манежи, бассейн и спортивный комплекс).