Лоси, лисы и ежи гуляют по Москве: Как себя вести при встрече с дикими животными в городе

Кого только не встретишь на улицах мегаполиса! Фото: Наталия АНДРЕАССЕН

Не Москва, а джунгли какие-то! Выйдешь на улицу и встретишь диких зверей. Бывает, из лесопарка лось выскочит к людям. Или лиса махнет перед носом прохожих своим огненно-рыжим хвостом. Любопытные животные забредают на дороги, во дворы или места отдыха. В Мосприроде составили памятки, как вести себя при встрече с братьями нашими меньшими.

А ТЕПЕРЬ - РОГАТЫЙ!

Самыми частыми гостями на столичных улицах оказываются лоси. Особенно с августа по октябрь, когда у них начинается гон. Рогатых обычно можно встретить в парке «Лосиный Остров» на востоке столицы и зеленых зонах в Новой Москве. Жителей соседних районов и водителей экологи просят быть предельно внимательными. Как и другие животные с природных территорий города, лоси боятся людей и не ищут встречи с ними. Но, если им угрожает опасность, то могут и напасть на человека.

Что делать: при встрече с лосем нужно быть осторожными, не смотрите на него в упор, не подходите к нему, не трогайте руками и не фотографируйте, особенно со вспышкой. Просто замрите и дождитесь, пока зверь сам уйдёт. Следите, чтобы он не заходил вам за спину. Затем медленно удаляйтесь от лося спиной вперёд. Если рогатый нападает, то по возможности укройтесь за широким деревом или просто заберитесь на ближайшее дерево.

На дороге, увидев знак «Дикие животные», дополнительно сбросьте скорость. Если лось стоит на дороге и его невозможно объехать, то остановитесь и ждите. Не нужно сигналить, мигать фарами, газовать и выходить из машины.

САМА ТЫ РЫЖАЯ

Любопытные и проголодавшиеся лисы тоже нередко забегают в город. Их можно увидеть в разных округах столицы - в районных парках, около жилых домов, во дворах детсадов и школ.

Парк в столичном районе Бирюлево Восточное, москвичи выгуливают собак рядом с любопытной лисицей. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Что делать: лисы первыми не нападают, если только их не спровоцировать. Поэтому, заметив рыжую вертихвостку, замрите и ждите, пока она убежит. Потом медленно уйдите. Не нужно подходить к лисе, гладить ее, кормить, смотреть ей в глаза, размахивать руками и поворачиваться к ней спиной. Если животное вас укусило, обработайте рану антисептиком и как можно скорее обратитесь к врачу.

ВОТ УЖ

В разных районах Москвы под ноги жителям чаще выползают змеи трех видов - обыкновенный уж, обыкновенная медянка и обыкновенная гадюка. Все они занесены в Красную книгу Москвы. Ползучие гады любят влажные и затененные места. В Мосприроде составили карту 17 природных территорий, на которых встреча со змеями гарантирована.

Что делать: экологи уверяют, что ни одна змея не бросится в атаку на человека первой. Чаще всего она старается быстрее уползти из опасного места. Если вы соберитесь гулять по лесопарку, наденьте высокую и плотную обувь. Чтобы не наступить на змею, внимательно смотрите под ноги. Если заметили ее, держитесь подальше, не пытайтесь потрогать, не делайте резких движений и не пугайте ползучего гада. Лучше медленно уходите.

Ужи абсолютно безобидны для людей. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

При опасности гадюка сворачивает тело, угрожающе шипит и делает броски. Вроде безобидные ужи, но и те «на нервах» тоже шипят, совершают выпады, выделяют вонючую жидкость и притворяются мертвыми.

МЫШЬ ЛЕТИТ

Ещё один гость на улицах и в квартирах москвичей - летучая мышь. Для своих гнезд они выбирают жилые и заброшенные здания, старые балконы, чердаки, расщелины коры и повреждённые деревья.

Что делать: не стоит близко подходить к летучим мышам, ловить их, брать голыми руками, поскольку эти млекопитающие очень хрупкие. Не нужно их кормить. Если мышь залетела в квартиру или дом, надо изолировать ее в комнате и дождаться, когда летун успокоится. Затем наденьте плотные перчатки, накройте мышь полотенцем и положите в коробку с отверстиями диаметром не более одного сантиметра. Если на улице тепло и внешне мышь выглядит здоровой, выпустите ее на волю. Если у летуна есть раны или он болен, то можно обратиться за помощью в Центр реабилитации рукокрылых при Московском зоопарке.

ИГОЛКИ ВО ВСЕ СТОРОНЫ

С ежиком можно встретиться и в лесопарке, и просто во дворе своего дома. Многие сразу бросаются тискать зверушку. Некоторые уносят колючку домой и кормят, например, молоком.

Что делать: оставить ежика в покое. Не надо брать его на руки, поскольку между иголок прячутся клещи и другие паразиты. Кроме того, ежи считаются переносчиками болезней, в том числе бешенства. Подкормка в теплую погоду животному не нужна. А от молока у ежей просто бывает несварение и такая еда им только вредит. Если нашли ежа зимой, можно дать ему мягкий кошачий корм. Если у животного есть раны, лучше принести его не домой, а обратиться за помощью к специалистам.

ПТЕНЧИК НА ТРАВЕ

Вылупившиеся птенцы поздней весной и в начале лета учатся летать и падают на землю. Там их и находят прохожие, уносят домой и пытаются выкормить.

Что делать: беспокоиться о малышах-слетках нужно, если они сидят на велосипедной или пешеходной дорожке, на оживленной автотрассе. Тогда птенцов можно перенести рядом в траву. Если поблизости находятся хищники, то лучше посадить птаху повыше или в гнездо. Но домой приносить этих малышей не нужно.

Если птица ранена, то надо ее сфотографировать и связаться с ближайшим реабилитационным центром (его контакты можно уточнить на «горячей линии» мэрии - см. «Полезный телефон»).

ПОЛЕЗНЫЙ ТЕЛЕФОН

Сообщить о диких животных в городе можно на «горячую линию» мэрии Москвы - (495) 777-77-77.