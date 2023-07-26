В Московской области похоронили останки 102 пациентов и сотрудников психиатрической больницы, замученных фашистами в 1941 году

Фото: пресс-служба губернатора и правительства Московской области

На днях Московский областной суд признал действия войск Вермахта во время оккупации территории Подмосковья в 1941 и 1942 годах геноцидом. За это время немцы и их союзники убили более 26 тысяч мирных жителей области. В этом списке 102 пациента и сотрудника областной психиатрической больницы - в селе Микулино под Лотошино. Это захоронение подмосковные поисковики обнаружили в мае 2022 года. Расследование проводит Следственный комитет.

Сегодня останки замученных фашистами пациентов и медиков с почестями придали земле. На тракторный митинг пришли местные жители, ветераны, представители патриотических организаций, следователи СК.

- Сегодня в поисковых отрядах Московской области состоит более 3 тысяч человек, - рассказала министр информационных и социальных коммуникаций региона Екатерина Швелидзе. - Их главная задача - сохранение исторической памяти. Только в этом году ребята провели более 300 экспедиций, в ходе которых были обнаружены останки свыше 190 человек. Среди них - не только герои, защищавшие нашу страну в годы Великой Отечественной войны, но и мирные жители.

В той самой экспедиции, которая обнаружила останки людей из психиатрической больницы, участвовали около 70 ребят из пяти поисковых отрядов: «Патриоты Московии» (Ногинск), «КитежЪ» (Одинцово), «Вымпел» (Власиха) и «Азимут» (Краснознаменск). Этому предшествовала подготовка, работа в архивах - в рамках Всероссийского мемориального проекта «Без срока давности».

Фото: пресс-служба губернатора и правительства Московской области

Поисковыми работами руководил организатор отряда «Патриоты Московии» Владислав Рязанов. Ему вручен Знак отличия министерства информационных и социальных коммуникаций Московской области «За верность поиску» I степени.

- Это не финальная точка, потому что по актам чрезвычайной госкомиссии в этом месте было убито порядка 700 человек, - рассказал Владислав Рязанов. - Мы нашли только часть...

Собственно, сами поиски останков начались благодаря лотошинскому краеведу Ольге Барышевой, которая нашла акты работы послевоенной комиссии. Сохранились документы - опросы местных жителей, которые рассказали о зверствах фашистов. Пациентов психиатрической больницы морили голодом, а медиков, которые отказались их покидать - расстреливали.

Екатерина Швелидзе вручила Ольге Барышевой Знак отличия «За верность поиску» I степени.

- Я уже лет 20 занимаюсь поисковой работой, - рассказала краевед. - В государственном архиве Московской области есть фонды, где хранятся акты. Моя задача была – собрать информацию по людям, замученным на территории Подмосковья. И вот среди них я обнаружила акт по Микулино.