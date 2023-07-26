Собянин: В программу комплексной реконструкции добавлены ещё 140 столичных поликлиник

Мэр Москвы Сергей Собянин Фото: Агентство городских новостей МОСКВА

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил о расширении программы комплексной реконструкции районных поликлиник в столице.

«На сегодня отремонтировали 100 зданий, - сообщил мэр сегодня, 26 июля, во время осмотра реконструкции филиала №4 поликлиники №6 в Тимирязевском районе столицы. - По сути дела, это даже не ремонт, а строительство новых клиник».

По его словам, в ближайшие два месяца приведут в порядок еще 100 районных амбулаторий.

«На встрече с врачами поликлиник мы приняли решение о включении в эту программу еще 140 последних поликлиник, которые морально устарели», – отметил Собянин.

При этом мэр уточнил, что все столичные амбулатории будут полностью обновлены в ближайшие два года.

ЧТО СДЕЛАЛИ

Построенное в 1975 году здание филиала № 4 поликлиники № 6 на улице Немчинова в Тимирязевском районе столицы во время реконструкции практически полностью возвели заново. По проекту:

- обустроили новый фасад;

- заменили инженерные коммуникации, внутренние перегородки и стяжки пола, лифты, системы вентиляции и кондиционирования;

- поставили новые двери и окна;

- выполнили отделку кабинетов и общественных зон;

- закупили современную медтехнику, в том числе рентген-аппараты, аппараты УЗИ, а также оборудование функциональной диагностики.

Около поликлиники провели благоустройство, поставили новые энергосберегающие фонари, проложили пешеходные и транспортные маршруты, обустроили места отдыха.

Прием пациентов обновлённая поликлиника в Тимирязевском районе начнет принимать в августе 2023 года.

ЦИФРЫ

С 2020 по 2023 годы в столице намечена реконструкция 201 здания поликлиник. Полностью готово уже 101 здание. Ещё в 100 поликлиниках проводятся строительно-монтажные работы.

После расширения программы обновления городских амбулаторий в Москве приведут в порядок 100% физически и морально устаревших строений - 341 здание.

Помимо этого, с 2011 по 2023 годы в столице построили 71 новую поликлинику. В ближайшие три года планируется возвести ещё порядка 20 зданий.