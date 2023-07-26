На эстакаде южного участка МСД между Грайвороновской и Шоссейной улицами готов нижний слой асфальтобетонного покрытия

Фото: Департамент строительства г. Москвы

В столице продолжается создание новой автомагистрали - Московского скоростного диаметра (МСД). На южном участке МСД после нанесения гидроизоляции плиты проезжей части эстакады основного хода приступили к укладке нижнего слоя асфальтобетонного покрытия. Подробнее об этом рассказал руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

«На сегодня сооружение готово на 75 процентов, - отметил глава ведомства. - Проект по контракту планируется завершить в декабре 2023 года. По поручению мэра Сергея Семеновича Собянина мы форсируем ход работ, чтобы обеспечить ввод в эксплуатацию ранее контрактных сроков».

Сейчас специалисты заняты устройством асфальтобетонного покрытия пролетного строения эстакады основного хода, установкой шумозащитного и грязезащитного экранов на эстакадах, бетонированием плиты проезжей части на разворотной эстакаде, устройством съездов и заездов на основной ход.

Фото: Департамент строительства г. Москвы

Параллельно проводится реконструкция Шоссейной улицы, установка опор наружного освещения, строительство дождевой канализации на улицах Шоссейная, Грайвороновская и Люблинская. Кроме того, идет переустройство кабельных линий и теплосети и ВКЛ 110 кВ, а также замена окон в соседних жилых домах.

Напомним, на южном участке МСД от улицы Грайвороновская до улицы Шоссейная построят 10,4 километра дорог, в том числе пять эстакад общей длиной 3,2 километра. Благодаря запуску этого участка появится транспортная связка МСД с Волгоградским проспектом. В результате проспект поедет быстрее. Проект также позволит оптимально перераспределить плотный трафик транспорта, проезжающего по Волгоградскому проспекту в сторону центра и в сторону области, в том числе по выбираемым водителями для объезда крупным магистральным улицам. В их числе Люблинская, Шоссейная и Грайвороновская, проезды Остаповский и 2-й Грайвороновский.