Руководитель Депстроя Москвы Рафик Загрутдинов: девять домов строят и проектируют по реновации в Фили-Давыдково

Фото: Департамент строительства г. Москвы

На Западе Москвы начали возводить новостройки по программе реновации. А еще часть объектов на этапе проектирования.

— В районе Фили-Давыдково для переселения по Программе реновации строят и проектируют девять жилых домов. В стадии строительства находятся шесть объектов площадью 109,1 тыс. квадратных метров. Еще три объекта площадью 115,4 тысяч квадратных метров находятся в стадии проектирования, – сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

Так на Пивченкова, владение 14 (рядом с м. «Пионерская») возведут два корпуса, объединенных подземной автостоянкой. Первый корпус будет состоять из трех секций, второй — из шести. На той же улице, но на участке владение 1 (рядом с м. «Славянский бульвар») появится здание из трех корпусов переменной этажности, объединенных декоративной перголой. Новостройку на Олеко Дундича ул., вл.31/35 (около м. «Филевский парк») планируют ввести в эксплуатацию до конца года. Она будет состоять из шести секций переменной этажности с подземной автостоянкой. Во внешней отделке здания применят систему вентилируемого фасада с использованием клинкерной и керамогранитной плитки.

Фото: Департамент строительства г. Москвы

Также новостройки возводят на Кастанаевская, вл. 32 корп. 1, Олеко Дундича, вл.29, Кутузовский з/у 78 (вл.78).

Глава столичного Депстроя отметил, что после запуска программы реновации в Фили-Давыдково уже ввели в эксплуатацию четыре жилых дома жилой площадью 88,7 тысяч «квадратов».

— Всего же по Программе реновации в районе новые квартиры получат жители 119 жилых домов, — рассказал Рафик Загрутдинов.

Вся информация о программе реновации - в спецпроекте mos.ru.

Подробнее о квартирах и домах по программе реновации.