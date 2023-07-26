ЕвроХим создал установку для производства сжиженной углекислоты

Предприятие минерально-химической компании ЕвроХим НАК Азот, расположенное в городе Новомосковск Тульской области, зарегистрировало в реестре углеродных единиц климатический проект по строительству установки для производства сжиженной углекислоты производительностью 4 тонны в час. Для получения сжиженной углекислоты необходимо улавливать и утилизировать углекислый газ от производства аммиака.

Проект НАК Азот – один из первых в рамках национальной инфраструктуры, созданной на основе Федерального закона «Об ограничении выбросов парниковых газов». Перед регистрацией проект прошел валидацию аккредитованной организацией и получил заключение о соответствии требованиям и критериям, предъявляемым к климатическим проектам действующими нормативно-правовыми актами.

Планируется выпуск в обращение 583 995 углеродных единиц. Реализация климатического проекта минерально-химическим холдингом началась в сентябре 2022 года и должна завершиться в 2042 году. Выпуск углеродных единиц будет осуществляться по мере верификации достигнутых сокращений выбросов.