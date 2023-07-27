В этом году в Алексеевском районе Москвы приступят к строительству спорткомплекса

Фото: Департамент строительства г. Москвы

Для жителей Алексеевского района на северо-востоке столицы в третьем квартале этого года начнут строить спорткомплекс. Он появится на улице Павла Корчагина, владение 7 недалеко от станций метро «ВДНХ» и «Алексеевская». Ранее на этом месте находилось заброшенное здание школы. Теперь здесь по программе «Спорт Москвы» возведут необходимое жителям спортивное сооружение.

«На сегодня получено положительное заключение Московской государственной экспертизы на строительство ФОКа», - сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

Площадь двухэтажного здания предварительно составит 6 200 квадратных метров. В нем разместятся бассейн 50 на 25 метров на 10 дорожек и детский бассейн 10 на 6 метров, зал сухого плавания, буфет и медпункт. Здание сделают максимально удобным для маломобильных посетителей. Рядом откроют парковку на 27 машиномест. Комплекс сможет принять 1700 человек в сутки.

Проект будущего спорткомплекса выполнен в современном стиле. Фасады облицуют темными металлическими панелями с рельефом и плиткой из керамогранита, имитирующей натуральные материалы. Для здания выбраны в основном спокойные цвета - белый, графит и терракотовый.

«Как ранее отмечал мэр Москвы Сергей Собянин, строительство спортивных сооружений – это важное направление городской политики, - сказал Загрутдинов. - Речь идет о здоровье горожан, формировании культа здорового образа жизни, а значит в конечном итоге и увеличении продолжительности жизни».

Глава ведомства напомнил, что именно поэтому по программе «Спорт Москвы» строятся не только стадионы и центры подготовки профессиональных спортсменов, но и физкультурные центры для всех горожан в каждом районе города. При этом и крупные комплексы для высших достижений в спорте рассчитаны в том числе на занятия физкультурой для всех желающих.